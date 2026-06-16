Dugo iščekivano vjenčanje na vidiku? Tamara Kalinić podijelila fotografije s djevojačke večeri

Jedna od najpoznatijih modnih influencerica s naših prostora, Tamara Kalinić (37), podijelila je s milijunima pratitelja na Instagramu dašak atmosfere sa svoje djevojačke zabave. Proslava, koja je trajala nekoliko dana, održana je u luksuznom španjolskom ljetovalištu Marbella, a fotografije i videozapisi otkrili su raskošno slavlje uoči njezinog vjenčanja s Filippom Testom.

Vikend iz snova u španjolskom resortu

Uz jednostavan opis "Stiže mladenka", Kalinić je objavila seriju sadržaja iz ekskluzivnog resorta Puente Romano. U društvu triju bliskih prijateljica, buduća mladenka je zablistala u modernoj svadbenoj kombinaciji - kratkoj bijeloj haljini ukrašenoj perlicama i šljokicama, koju je upotpunila dugim velom.

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Marbella, smještena na španjolskoj Obali Sunca (Costa del Sol), godinama je poznata kao izletište za bogate i slavne, privlačeći posjetitelje luksuznim hotelima, vrhunskim restoranima i glamuroznom atmosferom. Sam resort Puente Romano, gdje je proslava održana, poznat je kao jedno od najprestižnijih mjesta u regiji.

Od farmacije do svjetske mode

Tamara Kalinić jedna je od najuspješnijih modnih blogerica i poduzetnica. Iako je po struci magistra farmacije, ljubav prema modi odvela ju je u potpuno drugom smjeru. Svoj blog "Glam & Glitter" pokrenula je 2011. godine, a danas je nezaobilazno ime na svjetskim tjednima mode u Parizu, Milanu i New Yorku te suradnica brojnih luksuznih brendova. Njezin utjecaj prepoznao je i britanski The Times, koji ju je uvrstio među sto najutjecajnijih influencerica u Ujedinjenom Kraljevstvu.

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Njezini pratitelji s oduševljenjem su dočekali objavu, a komentari su prepuni čestitki i lijepih želja. "Napokon! Tako dugo sam čekala da te vidim kao mladenku", "Prelijepa si, Tamara", samo su neke od poruka podrške. Jedna pratiteljica je istaknula kako se osjećala kao da gleda slavlje najbolje prijateljice, što svjedoči o snažnoj vezi koju je influencerica izgradila sa svojom publikom tijekom godina.