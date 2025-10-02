Tamara Kalinić osvanula na billboardu u Los Angelesu: Reklamirala sat od 176.000 eura

Poznata influencerica Tamara Kalinić (36) podijelila je sa svojim pratiteljima važan trenutak karijere: njeno lice osvanulo je na reklamnom plakatu na Sunset Boulevardu u Los Angelesu. Fotografijom ispred ogromnog billboarda pohvalila se na Instagramu uz dirljivu poruku. “Mama, tata, ja sam na billbordu”, napisala je.

Tamara je trenutno jedno od zaštitnih lica luksuznog švicarskog proizvođača satova Audemars Piguet, a upravo s njima surađuje na kampanji koja je dobila svoje mjesto na jednoj od najpoznatijih svjetskih lokacija.

U okviru suradnje, Tamara je nosila prestižni model Royal Oak Tourbillon ref. 26630OR, izrađen od ružičastog zlata, promjera 38,5 mm, proizveden u limitiranoj seriji od samo 102 primjerka. Prema specijaliziranoj stranici Sat na ruci, prodajna cijena tog sata iznosi čak 176.000 eura, što je oko 1,3 milijuna kuna.

Tamara u osobnoj kolekciji posjeduje još tri vrijedna modela istog brenda: Royal Oak 15451ST čija cijena iznosi oko 40.000 eura, te dva izuzetno cijenjena modela – Royal Oak 77350CE i Offshore, svaki vrijedan po 90.000 eura.

