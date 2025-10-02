'SAT NA RUCI' /

Tamara Kalinić osvanula na billboardu u Los Angelesu: Reklamirala sat od 176.000 eura

Foto: Antonio Ahel/pixsell

'Mama, tata, ja sam na bilbordu'

2.10.2025.
21:29
Lea Obelić
Antonio Ahel/pixsell
Poznata influencerica Tamara Kalinić (36) podijelila je sa svojim pratiteljima važan trenutak karijere: njeno lice osvanulo je na reklamnom plakatu na Sunset Boulevardu u Los Angelesu. Fotografijom ispred ogromnog billboarda pohvalila se na Instagramu uz dirljivu poruku. “Mama, tata, ja sam na billbordu”, napisala je.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tamara Kalinic (@tamara)

Tamara je trenutno jedno od zaštitnih lica luksuznog švicarskog proizvođača satova Audemars Piguet, a upravo s njima surađuje na kampanji koja je dobila svoje mjesto na jednoj od najpoznatijih svjetskih lokacija.

U okviru suradnje, Tamara je nosila prestižni model Royal Oak Tourbillon ref. 26630OR, izrađen od ružičastog zlata, promjera 38,5 mm, proizveden u limitiranoj seriji od samo 102 primjerka. Prema specijaliziranoj stranici Sat na ruci, prodajna cijena tog sata iznosi čak 176.000 eura, što je oko 1,3 milijuna kuna. 

Tamara u osobnoj kolekciji posjeduje još tri vrijedna modela istog brenda: Royal Oak 15451ST čija cijena iznosi oko 40.000 eura, te dva izuzetno cijenjena modela – Royal Oak 77350CE i Offshore, svaki vrijedan po 90.000 eura.

