Turist objavio fotografiju s Jadrana i dirnuo Hrvate u srce: 'Rasplakao si me'

Jedan se turist, želeći iskazati poštovanje prema Hrvatskoj, obratio korisnicima Reddita s jednostavnim, ali promišljenim pitanjem. Njegova objava o skupljanju školjki na plaži izazvala je lavinu pozitivnih reakcija, no istovremeno je otvorila raspravu o zakonima i ekološkoj svijesti.

Turist je objavio fotografiju školjki, kamenčića i ostataka koralja uz koju je napisao: "Pronašao sam nekoliko ovih na plaži. Volio bih uzeti jednu ili dvije za uspomenu. Je li to ilegalno? Ne želim biti nepristojan. Trgovine prodaju iste takve za 20 i 30 eura, a ja sam na budžetu pa bi besplatna bila sjajna. Jedna od njih je fosilizirana školjka.

Reakcija hrvatskog dijela Reddita bila je gotovo jednoglasno pozitivna i srdačna. "Ovo je tako draga objava", "Slobodno uzmi koliko god želiš", "Divim se kako si dobronamjeran pa pitaš", "Rasplakao si me", samo su neki od komentara s najviše glasova.

Upozorili i na ekološki aspekt

Mnogi su ga uvjeravali da su primjerci s fotografije vrlo česti te da i sami mještani često skupljaju školjke za izradu ukrasa, ogrlica ili zvončića za vjetar.

Ipak, rasprava je otkrila da situacija nije tako jednostavna. Iako je skupljanje praznih ljuštura uobičajenih školjki dozvoljeno, postoje stroga pravila. Korisnici su upozorili turista da nipošto ne dira žive organizme te zaštićene vrste poput plemenite periske (Pinna nobilis) ili prstaca (Lithophaga lithophaga), čije je vađenje strogo zabranjeno.

Isto tako, manji dio komentatora upozorio je i na ekološki aspekt. Prazne školjke služe kao domovi za rakove samce, štite obalu od erozije i pridonose stvaranju pijeska, pa njihovo masovno uklanjanje, kad bi svaki od milijuna turista uzeo po jednu, može narušiti osjetljivi obalni ekosustav.