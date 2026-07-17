Prvi red do mora - nema govora! Pazite što su zorom na plaži zatekli komunalci

S vrhuncem turističke sezone Grad Pag pojačava aktivnosti komunalnog i prometnog redarstva na cijelom gradskom području. Kako su priopćili iz Grada, cilj je očuvati red, sigurnost i čistoću javnih prostora te osigurati ugodan boravak građanima i brojnim posjetiteljima.

Pojačani nadzori provodit će se u skladu s Odlukom o komunalnom redu Grada Paga i Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, a poseban naglasak bit će stavljen na povijesnu jezgru grada i gradske plaže.

Komunalni redari nadzirat će održavanje čistoće i urednosti javnih površina, pravilno odlaganje otpada, korištenje javnih površina u skladu s izdanim odobrenjima, zabranu loženja vatre na otvorenom te poštivanje propisa o držanju kućnih ljubimaca.

U staroj gradskoj jezgri posebna će se pozornost posvetiti prohodnosti i urednosti javnih površina. Iz Grada pozivaju građane, vlasnike nekretnina, obrtnike i ugostitelje da na javnim površinama ne ostavljaju stolove, stolce, suncobrane, ležaljke, bicikle, sušila za rublje, velike posude za cvijeće i druge predmete koji ometaju prolaz ili narušavaju izgled povijesne jezgre.

Istodobno, Grad Pag nastavlja njegovati tradiciju života u staroj gradskoj jezgri pa je ispred vlastite nekretnine i dalje dopušteno postavljanje tradicionalnog štokelića (stolice) s malim stolom, uz uvjet da se nakon korištenja unesu u nekretninu.

Na Facebooku su objavili fotografije na kojima redari uklanjanju ležaljke i ručnike s plaže, koji su postavljeni radi rezervacije mjesta. Objavili su i fotografiju čamca na napuhavanje ostavljenog u uskoj uličici povijesne jezgre Paga.

Pojačan nadzor na gradskim plažama

Pojačane kontrole obuhvatit će i montažne kioske, pokretne naprave te ugostiteljske terase. Provjeravat će se jesu li postavljeni u skladu s izdanim odobrenjima i koriste li isključivo površine za koje imaju odobrenje.

Nadzor će biti pojačan i na gradskim plažama, gdje će redari kontrolirati pravilno odlaganje otpada, zabranu boravka pasa izvan za to predviđenih područja, neovlašteno postavljanje ležaljki i suncobrana te ostavljanje ručnika i drugih predmeta kojima se bez prisutnosti korisnika rezerviraju mjesta na plaži.

Prometni redari pojačano će nadzirati nepropisno zaustavljanje i parkiranje vozila, dok će se kontrola neovlaštenog prometovanja u pješačkim zonama i povijesnoj jezgri provoditi u suradnji s policijom.

Iz Grada Paga ističu kako je cilj pojačanih nadzora prvenstveno preventivno djelovanje te očuvanje komunalnog reda i javnih prostora. U slučajevima utvrđenih nepravilnosti komunalni i prometni redari poduzimat će mjere u skladu sa zakonskim ovlastima.