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POKUŠAJ UBOJSTVA /

Uhićen muškarac koji je nožem izbo mladića na Pagu: Otkriveno što je prethodilo napadu

Uhićen muškarac koji je nožem izbo mladića na Pagu: Otkriveno što je prethodilo napadu
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL/Ilustracija

Osumnjičeni je uhićen na adresi prebivališta istog jutra i priveden u prostorije policije

10.7.2026.
21:55
Hina
Ivo Cagalj/PIXSELL/Ilustracija
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Zbog sumnje na ubojstvo u pokušaju u Mandrama na Pagu, policija je pritvorila 36-godišnjaka koji je nožem ubo 21-godišnjaka.

Paški policajci su u suradnji s krim policijom dovršili kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva u pokušaju. 

Muškarca se sumnjiči da je u četvrtak ujutro u Mandrama na Pagu zadao ubodnu ranu nožem oštećenom 21-godišnjaku u namjeri da ga usmrti. Tijekom prethodnog zajedničkog druženja u kući oštećenog, iz zasad neutvrđenog razloga, tijekom večeri su se potukli nakon čega je oštećeni otišao na spavanje, da bi ga ujutro oko 8.20 sati osumnjičeni nožem ozlijedio. 

Radi pružanja liječničke pomoći, ozlijeđeni 21-godišnjak je prevezen u Opću bolnicu Zadar gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede. Osumnjičeni je uhićen na adresi prebivališta istog jutra i priveden u prostorije policije.

Osumnjičenik od ranije poznat 

Policajci su u suradnji s kriminalističkim tehničarima na mjestu događaja proveli očevid i pretražili prostorije te pronašli i oduzeli više mobitela, digitalnu vagu, oko 40 grama marihuane, oko tri grama nepoznate praškaste tvari, četiri tablete MDM-a, te se u odnosu na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama kriminalističko istraživanje nastavlja, izvijestili su iz Policijske uprave zadarske.  

Protiv 36-godišnjaka su podnijeli kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ubojstva u pokušaju te je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.

Prema osumnjičenom muškarcu, zadarska policija je prethodnih nekoliko godina više puta postupala i kazneno ga prijavljivala za različite oblike protupravnih ponašanja.  

NožPagPolicijaPokušaj Ubojstva
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