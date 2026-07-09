Maloljetnik pretukao stranca u Sesvetama: Udario ga šakom u lice pa nogom u leđa

Zagrebačka policija kazneno je prijavila maloljetnika koji je u utorak poslijepodne u Sesvetama napao i ozlijedio stranog državljanina (33)

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je osumnjičeni maloljetnik oko 16.30 sati, na šljunčanom putu u Sesvetama, fizički napao 33-godišnjeg stranca s reguliranim statusom u Republici Hrvatskoj.

Prvo ga je udario šakom u lice, a kada je pao na pod, maloljetnik ga je udario i nogom u leđa te ga lakše ozlijedio.

Od ranije poznat policiji

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, policija je maloljetnika predala pritvorskom nadzorniku, dok je dežurnom Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu za mladež u Zagrebu dostavila posebno izvješće. O svemu će obaviješten biti i područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Maloljetnik je inače stari znanac policije. Prema njemu je više puta postupala i podnosila kaznene prijave.