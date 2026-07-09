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STARI ZNANAC POLICIJE /

Maloljetnik pretukao stranca u Sesvetama: Udario ga šakom u lice pa nogom u leđa

Maloljetnik pretukao stranca u Sesvetama: Udario ga šakom u lice pa nogom u leđa
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, policija je maloljetnika predala pritvorskom nadzorniku, dok je dežurnom Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu za mladež u Zagrebu dostavila posebno izvješće

9.7.2026.
9:14
Erik Sečić
Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Zagrebačka policija kazneno je prijavila maloljetnika koji je u utorak poslijepodne u Sesvetama napao i ozlijedio stranog državljanina (33)

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je osumnjičeni maloljetnik oko 16.30 sati, na šljunčanom putu u Sesvetama, fizički napao 33-godišnjeg stranca s reguliranim statusom u Republici Hrvatskoj.

Prvo ga je udario šakom u lice, a kada je pao na pod, maloljetnik ga je udario i nogom u leđa te ga lakše ozlijedio.

Od ranije poznat policiji  

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, policija je maloljetnika predala pritvorskom nadzorniku, dok je dežurnom Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu za mladež u Zagrebu dostavila posebno izvješće. O svemu će obaviješten biti i područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad. 

Maloljetnik je inače stari znanac policije. Prema njemu je više puta postupala i podnosila kaznene prijave.  

MaloljetnikZagrebStrani DržavljaniNapadSesvete
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