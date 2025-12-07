Užas u srcu Zagreba: Napao pa opljačkao stranog radnika, ali plijen mu nije bio dovoljan...

Dva strana radnika fizički je napao pa opljačkao isti napadač. Razbojništvo se dogodilo u subotu popodne na zagrebačkoj Trešnjevci, priopćili su iz PU zagrebačke.

Prvi napad se dogodio oko 16.30 sati u Prilazu Grge Antunca. Nepoznati počinitelj napao je 31-godišnjeg stranog državljana s reguliranim boravkom u Hrvatskoj te mu ukrao novac i električni bicikl.

Ubrzo uslijedio drugi napad

Zagrebačka policija javlja kako je počinitelj ubrzo napao i drugog stranog radnika u blizini. "Zatim je u obližnjoj Ulici Roberta Frangeša Mihanovića tjelesno napao drugog 31-godišnjeg stranog državljana s reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj te mu otuđio električni bicikl nakon čega se udaljio s mjesta događaja

Visina materijalne štete zasad nije utvrđena, a kriminalističko istraživanje je u tijeku", izvijestila je policija.

Snimka napada na stranog radnika u Zagrebu ubrzo se počela širiti na WhatsAppu. Sudeći po kutu kadra, netko je s prozora susjedne zgrade napad snimio mobitelom. Vidljivo je kako napadač u klinču udara šakom i koljenom u glavu dostavljača, a zatim teturajući odlazi do parkiranog bicikla te mu ga otima i odlazi.

