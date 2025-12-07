FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠIRE SE SNIMKE /

Užas u srcu Zagreba: Napao pa opljačkao stranog radnika, ali plijen mu nije bio dovoljan...

Užas u srcu Zagreba: Napao pa opljačkao stranog radnika, ali plijen mu nije bio dovoljan...
×
Foto: Slaven Branislav Babic/pixsell, ilustracija

Visina materijalne štete zasad nije utvrđena, a kriminalističko istraživanje je u tijeku, izvijestila je policija

7.12.2025.
10:49
danas.hr
Slaven Branislav Babic/pixsell, ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dva strana radnika fizički je napao pa opljačkao isti napadač. Razbojništvo se dogodilo u subotu popodne na zagrebačkoj Trešnjevci, priopćili su iz PU zagrebačke.

Prvi napad se dogodio oko 16.30 sati u Prilazu Grge Antunca. Nepoznati počinitelj napao je 31-godišnjeg stranog državljana s reguliranim boravkom u Hrvatskoj te mu ukrao novac i električni bicikl.

Ubrzo uslijedio drugi napad

Zagrebačka policija javlja kako je počinitelj ubrzo napao i drugog stranog radnika u blizini. "Zatim je u obližnjoj Ulici Roberta Frangeša Mihanovića tjelesno napao drugog 31-godišnjeg stranog državljana s reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj te mu otuđio električni bicikl nakon čega se udaljio s mjesta događaja

Visina materijalne štete zasad nije utvrđena, a kriminalističko istraživanje je u tijeku", izvijestila je policija.

Snimka napada na stranog radnika u Zagrebu ubrzo se počela širiti na WhatsAppu. Sudeći po kutu kadra, netko je s prozora susjedne zgrade napad snimio mobitelom. Vidljivo je kako napadač u klinču udara šakom i koljenom u glavu dostavljača, a zatim teturajući odlazi do parkiranog bicikla te mu ga otima i odlazi. 

POGLEDAJTE VIDEO: Potraga za ubojicom je gotova: 'Bili su dobri kao familija u kući sa djecom'

TrešnjevkaNapadPolicijaStrani Radnici
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŠIRE SE SNIMKE /
Užas u srcu Zagreba: Napao pa opljačkao stranog radnika, ali plijen mu nije bio dovoljan...