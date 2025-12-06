DORH se oglasio o krvavom pohodu Oršuša: 'Ispalio je četiri hitca'

Pokrenuta je istraga protiv Josipa Oršuša (40) zbog kaznenih djela teškog ubojstva i pokušaja teškog ubojstva, izvijestili su varaždinskog Županijskog državnog odvjetništva u subotu.

"Postoji osnovana sumnja da je 40-godišnjak dana 4. prosinca 2025., oko 20,40 sati, na području Murskog Središća, u cilju da je liši života, ispalio iz vatrenog oružja dva hitca u bivšu izvanbračnu suprugu, koju je ranije zlostavljao, nanijevši joj teške i po život opasne ozljede.

Također postoji osnovana sumnja da je 40-godišnjak nakon toga, u cilju da liši života trudnu sestru svoje bivše izvanbračne supruge, ispalio u nju iz vatrenog oružja dva hitca, nanijevši joj teške i po život opasne ozljede, uslijed kojih je preminula u bolnici", stoji u priopćenju DORH-a.

Određen mu je istražni zatvor

S obzirom da je okrivljenik u bijegu, po prijedlogu Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu, sutkinja istrage Županijskog suda u Varaždinu odredila mu je istražni zatvor zbog bijega, kao i zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke, opasnosti od ponavljanja kaznenog djela te zbog posebno teških okolnosti počinjenja kaznenih djela.

Radi predaje okrivljenika Republici Hrvatskoj, a s obzirom na to da je 6. prosinca 2025. uhićen u Republici Sloveniji, Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu će izdati europski uhidbeni nalog.

