FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POLICIJA POTVRDILA /

U Sloveniji uhićen ubojica iz Međimurja! Bjegunca je prepozunao očevidac

U Sloveniji uhićen ubojica iz Međimurja! Bjegunca je prepozunao očevidac
×
Foto: Rtl

6.12.2025.
16:16
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Voditelj Odjela kriminalističke policije Policijske postaje Murska Sobota, Bojan Rous, predstavio je dosadašnje aktivnosti policije u potrazi za muškarcem koji se povezuje s kaznenim djelom počinjenim u Republici Hrvatskoj.

Prema Rousovim riječima, počinitelj je uhićen prije otprilike sat vremena i trenutno se nalazi u pritvoru Policijske postaje Murska Sobota.

Kako je pojasnio, bjegunca je prepoznao očevidac koji je obavijestio nadležne organe. Ophodnje su potom uhitile muškarca na području Črenšovca, koji se trenutno nalazi u pritvoru Policijske postaje Murska Sobota, objavio je 24ur.com

Što se dogodilo?

Policija je jučer objavila fotografiju ubojice i upozorila da je naoružan i opasan. Muškarac je u četvrtak oko 21 sat stigao u kuću svoje 29-godišnje partnerice u hrvatskom selu Sitnice. Trebao je odslužiti zatvorsku kaznu, ali to se nije dogodilo. Započeo je svađu s partnericom koja je eskalirala.

U Sloveniji uhićen ubojica iz Međimurja! Bjegunca je prepozunao očevidac
Foto: Pu Međimurska

Otišao je do svog automobila i vratio se s pištoljem. Navodno je upucao svoju partnericu u kući, a zatim i njezinu trudnu sestru, koja je bila godinu dana mlađa od njega, na cesti, dok je pokušavala pobjeći. Žena je umrla, dok se njegova partnerica, koja je upucana u nogu i prsa, liječi u bolnici i od danas je izvan životne opasnosti. Zatim je pobjegao u Opel Astri, koja je u petak ujutro pronađena u Sloveniji. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POLICIJA POTVRDILA /
U Sloveniji uhićen ubojica iz Međimurja! Bjegunca je prepozunao očevidac