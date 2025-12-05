Lov na ubojicu: 'Po logici, on nije trebao biti na slobodi; Problem je i droga, taj Galaxy'

Policija i dalje traga za Josipom Oršušom koji je u četvrtak u Murskom Središću upucao dvije žene, od kojih je jedna preminula. Policijska akcija i dalje traje na svim razinama, vrlo dramatično i vrlo organizirano.

Problem predstavlja što se romsko naselje Sitnice nalazi na jednoj tromeđi - Mađarske, Slovenije i Hrvatske.

O stravičnom ubojstvu smo razgovarali s Radovanom Gačalom, glasnogovornikom PU međimurske.

Jeste li upozorili i kolege iz Mađarske da je opasan čovjek u regiji?

Kontaktirali smo i mađarske kolege, to je jedna uobičajena procedura. Slovenske kolege su nam tu od iznimne pomoći, oni su jutros pronašli vozilo kojim se počinitelj udaljio s mjesta događaja. S njima smo u konstantnom kontaktu u provođenju svih mjera. Naravno, provodimo mjere i u nadležnosti s Županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Evo, vidite da su policijski službenici prisutni i ovdje.

Interventna je ovdje kako bi se zaštitila obitelj?

Pa da, moramo zaštititi obitelj, ali prisutni smo i u drugim romskim naseljima gdje se počinitelj kretao. Tako da štitimo i te lokacije, krećemo se po lokacijama za koje raspolažemo saznanjima da je on bio prisutan.

Automobil je pronađen u Sloveniji. Što vam to govori? Jeste li u automobilu pronašli nešto što vam može pomoći u istrazi?

Određeni tragovi su pronađeni u vozilu, ali u vozilu nije nažalost pronađeno oružje, to mogu potvrditi. Ali mi i dalje sa slovenskim kolegama razmjenjujemo sve konkretne informacije i tragamo za počiniteljem.

Kako je moguće da je počinitelj s 35 kaznenih prijava bio na slobodi?

On se trebao danas ujutro javiti na odsluženje kazne u Zagreb, ali eto. Problem je u svim romskim naseljima što jednostavno oružja ima. Ja ovim putem apeliram na kompletnu romsku zajednicu da nam pomognu i da nam daju konkretne informacije gdje se oružje nalazi. Mi smo praktički svakodnevno prisutni u romskim naseljima, provodimo akciju 'Manje oružja, manje tragedija'. Ovaj tjedan smo u romskom naselju Piškorovec oduzeli jednu automatsku pušku i jednu poluautomatsku pušku. Ali nažalost, kako mi oduzmemo to oružje, njega ponovno ima.

Tko je kriv za ovu situaciju? Je li tu pravosuđe zakazalo?

U ovoj situaciji, u principu, on je multi recidivist, počinitelj kaznenih djela. Moram napomenuti da je većina kaznenih djela imovinskih delikata. On je imao određenu kaznu zatvora, ali se u principu nalazio na slobodi. Po nekoj logici nije trebao, ali on se danas morao javiti u zatvor. To i je problem, što se u nekim situacijama multi recidivisti nalaze na slobodi i trebalo bi možda u tom dijelu više poraditi na tome da se oni brže sankcioniraju.

Sumnjate li da je ubojica imao pomagača?

Ta opcija je otvorena, ali koliko imamo saznanja, kad je bježao nije imao, ali ima li ga sada, to ne znamo.

Govori se i da je ovdje veliki problem droga?

Tako je, radi se o Galaxyju, sintetskom kanabinoidu. To smo već prije nekoliko godina primijetili da je to javno zdravstveni problem u romskim naseljima i intenzivno provodimo preventivne i represivne akcije u tom dijelu. Vidjeli ste da su i djeca s nama komunicirala, prepoznali su da smo bili u osnovnoj školi u Murskom Središću i provodili smo preventivne projekte. Ali nažalost to je situacija koju moramo provoditi i dalje u romskim naseljima jer se Galaxy uvukao u romska naselja i potencijalno i on može biti uzročnik takvih kaznenih djela, kao što je ovo.