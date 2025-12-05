Duge cijevi na ulici, šokirani mještani otkrili stravične detalje: 'Htio sam je spasiti, ali...'

Policija i dalje traga za bjeguncem koji je sinoć u romskom naselju u Međimurju, jednu ženu ubio, a drugoj se bore za život.

Objavili su i njegovu fotografiju te poručili da je naoružan i opasan. Riječ je 40-godišnjaku koji u svom dosjeu već ima 35 kaznenih djela.

Sve se odvilo nešto prije 21 sat u Murskom Središću. Mjestom Sitnice odjekivali su pucnji, a policija je na mjestu događaja zatekla dvije žene s prostrjelnim ranama - trudna 28-godišnjakinja je preminula u bolnici, dok je njezina godinu dana starija sestra, ujedno i njegova nevjenčana supruga, teško ozlijeđena. U potragu za njim uključeni su i slovenski specijalci.

Oglasila se policija

"Tragamo za počiniteljem. Morali smo poduzeti i mjere zaštite još nekih osoba s kojima je počinitelj bio u zavadi. Vozilo je pronađeno u Sloveniji, a za počiniteljem se i dalje traga", rekao je Ivan Sokač, načelnik PU međimurske.

"Teško da može biti bilo što osim femicida. Ja mislim da je u sedmom mjesecu ove godine bila neka prijava. Obostrana prijava, dobro. Gospođa je bila u sigurnoj kući jedno vrijeme", kazao je Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova.

Nužna suradnja institucija

Upravo je danas održan ranije dogovoreni sastanak lokalne zajednice i Vlade o položaju i integraciji Roma s kojeg je poručeno da je nužna snažnija suradnja svih institucija u rješavanju problema koji se godinama gomilaju.

"Ne možemo ju predvidjeti, pored toga što smo mi organizirali ovakve slične tribine i radionice unutar romskog naselja. Mi ćemo učiniti sve da sve smanjimo", rekao je Veljko Katajzi, čelnik Saveza Roma.

"U romskim naseljima ima puno oružja, u romskim naseljima ima puno droge i ima puno lihvarenja, kamatarenja, odnosno nečega što zahtijeva jednu jaču represiju i jaču aktivnost iz samoga pravosuđa", kaže Matija Posavec, međimurski župan.

Mještani zgroženi

Policija s dugim cijevima i dalje čuva kuću u kojoj se dogodio strašni zločin, ali i cijelo naselje jer se ne zna što bi ubojica mogao napraviti.

Auto ubojice pronađen je u Sloveniji, a on je vraćen u Hrvatsku kako bi se forenzičkim metodama pokušalo doznati više informacija.

Cijelo naselje je u šoku zbog strašnog zločina. Većina ih ne želi ići pred kamere, ali kažu da se ovo moglo spriječiti, samo u pravosudnom smislu, jer je ubojica imao toliki broj kaznenih prijava. Navodno je od sljedećeg tjedna morao ići na odsluženje kazne.

Kao što je naglasio i sam župan, u ovom je mjestu droga i neprijavljeno oružje veliki problem. S druge strane, velik je broj onih poštenih ljudi koji već dugo ukazuju na probleme kako bi se ovakve tragedije spriječile.

Pokušali pomoći preminuloj

"Čuo sam dva pucnja, prijašnja dva nisam čuo jer se to desilo u kući. Izašao sam, ja i Igor, i zatekli smo Vanesu na podu, curila joj je krv, lokva krvi iz glave. Odmah sam vidio da neće preživjeti, ali smo pokušavali dati umjetno disanje", rekao nam je Patricio Horvat.

"Naletio sam na ženu na cesti koja je bespomoćna, nije joj se moglo pomoći, a nije se usudio nitko kod nje doći. Nego sam ja ušao kod nje i htio sam je spasiti, borio sam se, ali vidio sam zaista da nema pomoći od toga", rekao je Igor Morš.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

- Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

- SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

- Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/