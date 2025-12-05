Zavod za socijalni rad o zločinu u Međimurju: 'Obitelj iz Murskog Središća je bila kod nas'

Iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad (HZSR) za RTL Danas su potvrdili da je obitelj iz Murskog Središća već bila u njihovoj evidenciji.

"Možemo potvrditi da do srpnja ove godine nije bilo evidentiranih prijava niti postupanja u obitelji počinitelja. U srpnju je zaprimljena prijava nasilja u obitelji te je partnerici, zajedno s maloljetnom djecom, odmah osiguran smještaj u sigurnoj kući na području Međimurja.

Zbog procjene sigurnosnog rizika i mogućnosti da počinitelj sazna lokaciju, obitelj je ubrzo premještena u drugu sigurnu kuću izvan županije. Nakon nekoliko dana boravka, samoinicijativno je napustila smještaj i vratila se partneru. Nakon jučerašnjeg tragičnog događaja, maloljetnoj djeci počinitelja privremeno je osiguran smještaj, u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi i Obiteljskim zakonom i pružena im je sva stručna podrška", izvijestili su iz HZSR-a.

Podsjetimo, stravičan zločin potresao je sinoć oko 21 sat romsko naselje Sitnice, gdje je 40-godišnji Josip Oršuš iz Piškorovca upucao i usmrtio 28-godišnju ženu i teško ranio 29-godišnjakinju. Policija za počiniteljem, koji je u bijegu, intenzivno traga.

Djeca bila smještena u udomiteljskoj obitelji

HZSR navodi da se i u obitelji preminule postupalo sukladno važećim zakonskim propisima te su maloljetna djeca bila smještena u udomiteljskoj obitelji temeljem ranije provedenih stručnih procjena.

"Zbog zaštite privatnosti maloljetnika i svih uključenih osoba, nismo u mogućnosti pružiti dodatne informacije. Nadležni područni ured nastavlja poduzimati sve zakonom propisane mjere kako bi djeca bila zaštićena te kako bi im se omogućila sva potrebna podrška u ovom iznimno teškom razdoblju", zaključuju.

