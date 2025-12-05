Davor Božinović uskoro izlazi pred novinare: Komentirat će i horor u Međimurju?

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u petak održava sastanak s predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave Međimurske županije na temu položaja i integracije pripadnika romske nacionalne manjine.

Nakon sastanka Božinović će dati izjavu za medije i vjerojatno će se osvrnuti na stravičnu pucnjavu u kojoj je u četvrtak navečer u Murskom Središću ubijena trudnica (28), a njezina sestra (29) zadobila je teške ozljede.

