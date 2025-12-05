Ubijena žena iz Međimurja bila je trudna: 'Imala je troje djece, svi smo u šoku'

Žena (28) je preminula, a njezina godinu dana starija sestra zadobila je teške ozljede u stravičnoj pucnjavi u četvrtak navečer u Murskom Središću.

Policija je objavila da im je dojava stigla u 20.53 sati, a po dolasku na mjesto horora u Ulici Sitnice utvrdili su da je 40-godišnjak u obiteljskoj kući iz vatrenog oružja pucao na 28-godišnjakinju. Potom je izašao iz kuće, ranio 29-godišnjakinju i pobjegao.

Ranjene žene prebačene su u čakovečku bolnicu, gdje je 28-godišnjakinja preminula u 22.10 sati. Njezina sestra ostaje na daljnjem liječenju.

Ubijena žena bila je trudna

Sa žrtvama ogromne tragedije osobno je povezan Milorad Mihanović, vijećnik iz redova romske nacionalne manjine, osobno je povezan sa žrtvama. "Ne postoje riječi koje mogu opisati moju tugu i moju bol. Odrastao sam s njima, moji roditelji su im krsni kumovi. Prevelika tuga nadvila se nad Sitnice", naveo je Mihanović u razgovoru za portal eMedjimurje.

Ispričao je da je ubijena žena bila majka troje djece te da je bila trudna. "Svi smo u šoku, molimo se za sestru da preživi", naveo je Mihanović.

"Apeliram na sve da predaju ilegalno oružje. Nemojte se igrat sa svojim i tuđim životima. Čak i ako imate samo jedan metak, predajte ga!", dodaje Mihanović.

Traga se za napadačem

Podsjetimo, portal eMedjimurje ranije je izvijestio da se pucnjava odvila u dijelu grada u kojem pretežito stanuje romska populacija. Neslužbeno se doznaje da je muškarac u kući pucao u nevjenčanu suprugu, a zatim u njezinu sestru.

Policija intenzivno traga za napadačem.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

- Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

- SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

- Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/

