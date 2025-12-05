Policija objavila detalje užasa u Međimurju: Žena ubijena, druga je teško ranjena

Policijska uprava međimurska u petak ujutro objavila je detalje stravične pucnjave u Murskom Središću u kojoj je u četvrtak navečer preminula žena (28).

Navode da su u 20.53 sati zaprimili telefonsku dojavu o pucnjavi s ozlijeđenim osobama u Ulici Sitnice. Na teren su odmah pojurile sve raspoložive policijske snage i Hitna medicinska pomoć.

Dolaskom na mjesto horora utvrdili su da je 40-godišnjak u obiteljskoj kući iz vatrenog oružja ranio 28-godišnjakinju, a zatim izašao i ranio 29-godišnjakinju. Nakon pucnjave je pobjegao.

Traga se za počiniteljem

Ranjene žene prebačene su u čakovečku bolnicu gdje je u 22.10 sati, nakon pokušaja reanimacije, preminula 28-godišnjakinja. Godinu dana starija žena zadobila je teške ozljede opasne po život te ostaje na daljnjem liječenju.

Policija dodaje da su obavili očevid te da provode intenzivne mjere traganja za 40-godišnjakom.

Podsjetimo, portal eMedjimurje ranije je izvijestio da se pucnjava odvila u dijelu grada u kojem pretežito stanuje romska populacija. Neslužbeno se doznaje da je muškarac u kući pucao u nevjenčanu suprugu, a potom u njezinu sestru.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

- Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

- SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

- Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/

POGLEDAJTE VIDEO: Curica (6) spasila obitelj od otmice! Policija je reagirala čim je pokazala ovaj znak