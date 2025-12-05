Ovo je ubojica iz Međimurja, u tijeku je velika potraga: 'Naoružan je!'

Jedna od dviju žena ranjenih u četvrtak u pucnjavi u Murskom Središću preminula je u Županijskoj bolnici u Čakovcu, dok su kod druge utvrđene teške ozljede opasne po život, priopćila je međimurska policija koja intenzivno traga za 40-godišnjim muškarcem.

Međimurska policija u suradnji sa slovenskim kolegama intenzivno traga za počiniteljem kaznenih djela ubojstva i teškog ubojstva u pokušaju. Zločin se, kako javlja policija, dogodio nešto prije 21 sat u Murskom Središću, Ulici Sitnice, na štetu 28-godišnjakinje i 29-godišnjakinje.

"Dosad provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se kako je navedena kaznena djela počinio Josip Oršuš, rođen 1985. godine iz Piškorovca, čiju fotogarafiju javno objavljujemo. Osoba je u bijegu te je naoružana vatrenim oružjem.

Danas, 5. prosinca u prijepodnevnim satima na području Republike Slovenije, kod mjesta Raskrižje pronađen je osobni automobil kojim se 40-godišnji počinitelj udaljio s mjesta događaja. Trenutačno slovenska policija provodi očevid na mjestu pronalaska automobila. Za Josipom Oršušem slovenska i hrvatska policija raspisali su tjeralice", javlja policija.

Upozorili su građane da je počinitelj naoružan vatrenim oružjem te su pozvali građane da sve korisne informacije koje bi mogle rezultirati pronalaskom i uhićenjem 40-godišnjaka, odmah dojave na broj telefona 192. Sva saznanja mogu i anonimno dojaviti putem e-maila medjimurska@policija.hr.

