Jezive riječi kuma ubojice iz Međimurja: ' Koliko sam čuo imao ih je namjeru sve ubiti'

Jedna od dviju žena ranjenih u četvrtak u pucnjavi u Murskom Središću preminula je u Županijskoj bolnici u Čakovcu, dok su kod druge utvrđene teške ozljede opasne po život, priopćila je međimurska policija koja intenzivno traga za 40-godišnjim muškarcem.

"Odjurio je Opel Astrom, ja sam zvao hitnu. Nisu pokazivali nikakve znakove da bi se ovo moglo dogoditi, mi smo kumovi, praktički živimo u istom dvorištu. Došao sam i vidio sam jednu ženu na ulici, druga je navodno bila u sobi pored kreveta", ispričao je za 24sata kum muškarca (40) osumnjičenog za zločin.

"Dosta dugo su oni zajedno. Mi vidimo tu policiju, ali ne možemo vjerovati da se to dogodilo. Koliko sam čuo po priči on ih je imao namjeru sve ubiti. Svi smo odmah izašli na ulicu, policija je jako brzo došla. Sve je bilo puno krvi. Nije nam ugodno kad znamo da je u bijegu", dodao je kum.

Što je objavila policija?

U četvrtak u 20.53 Operativno komunikacijski centar Policijske uprave međimurske zaprimio je telefonsku dojavu o pucnjavi u Ulici Sitnice u Murskom Središću te da ima ozlijeđenih osoba.

Na mjesto događaja odmah su upućene sve raspoložive policijske snage i hitna medicinsku pomoć.

Utvrđeno je da je u obiteljskoj kući u Ulici Sitnice, 40-godišnjak iz vatrenog oružja ranio 28-godišnjakinju, a potom je pri izlasku iz kuće, također iz vatrenog oružja, ranio 29-godišnjakinju, nakon čega se udaljio s mjesta događaja.

Vozilima hitne medicinske pomoći obje su žene prevezene u čakovečku bolnicu, gdje je u 22.10, nakon pokušaja reanimacije, 28-godišnjakinja preminula, dok su kod 29-godišnjakinje utvrđene teške ozljede opasne po život te je zadržana na daljem liječenju.

Na mjestu događaja obavljen je očevid. Zamjenica županijskog državnog odvjetnika Županijskog državnog odvjetništvu u Varaždinu naložila je obdukciju te je mrtvo tijelo 28-godišnjakinje prevezeno na Odjel patologije Županijske bolnice u Čakovcu.

Međimurska policija intenzivno traga za 40-godišnjakom.