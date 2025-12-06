Treći dan potrage za opasnim ubojicom iz Međimurja: Uključena je i Mađarska policija!

Treći je dan potrage za Josipom Oršušom (40), koji je u četvrtak navečer u Murskom Središću vatrenim oružjem ubio ženu, a drugu ranio. Policija je mobilizirala sve raspoložive snage u Hrvatskoj, Sloveniji i Mađarskoj, prenosi eMedjimurje.

U međuvremenu su objavili i njegovu fotografiju te upozorili da je naoružan i opasan i zamolili sve građane koji imaju informacije da se jave.

Prema informacijama i istrage i iskazima mještana, Oršuš je u četvrtak oko 21 sat došao u kuću svoje nevjenčane supruge (29) u naselju Sitnice. Trebao je tijekom dana otići na izdržavanje zatvorske kazne, no to se nije dogodilo. Započeo je žestoku svađu s partnericom koja je ubrzo eskalirala.

Ukućani u vjerovali da ide do automobila po slatkiše, no Oršuš se u kuću vratio s puškom.

Trudnici presudio na ulici

Partnericu je, navodno, upucao u kući, a njezinu godinu dana mlađu trudnu sestru (28) upucao je u glavu na cesti dok je pokušavala pobjeći. Trudnica je ubrzo preminula, dok je njegova nevjenčana supruga, koju je pogodio u nogu i prsa, u teškom stanju prevezena u bolnicu.

"Čuo sam dva pucnja, prijašnja dva nisam čuo jer se to dogodilo u kući. Izašao sam, ja i Igor, i zatekli smo ženu na podu, curila joj je krv, lokva krvi iz glave. Odmah sam vidio da neće preživjeti, ali smo pokušavali dati umjetno disanje", rekao nam je susjed Patricio Horvat.

Nakon pucnjave ubojica je pobjegao žutom Opel Astrom, koja je u petak ujutro pronađena u Sloveniji. Auto je u međuvremenu vraćen u Hrvatsku na forenzičko istraživanje.

Oršuša se sumnjiči za ubojstvo i teško ubojstvo u pokušaju.

Interventna policija čuva obitelj žrtava i obilazi romska naselja gdje se osumnjičeni kretao, a mještani strahuju jer se ne zna što bi osumnjičeni mogao napraviti. Podignuti su i dronovi, a prema pisanju lokalnog portala, policija ne isključuje mogućnost da je imao pomagača.

Debeli dosje

Stravična tragedija potresla je romsko naselje Sitnice u Međimurju, čiji mještani tvrde da se užas mogao spriječiti jer je ubojica u svom dosjeu već imao 35 kaznenih djela. Navodno je i od sljedećeg tjedna morao ići na odsluženje kazne.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da je njegova nevjenčana supruga jedno vrijeme bila u sigurnoj kući te da je u srpnju ove godine bilo prijava u obitelji.

