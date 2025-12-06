Uvukao se strah nakon ubojstva u Međimurju: 'Što mu je došlo u glavu?

Nakon velike potrage, slovenska policija uhitila je Josipa Oršuša, osumnjičenog za ubojstvo trudnice u Murskom Središću. Uhićen je na području općine Črenšovci, na terenu su ga dočekale dvije policijske patrole, stavili mu lisice i priveli ga. Tek se čeka izručenje Hrvatskoj. Partnerica koju je teško ranio hospitalizirana je u čakovečkoj bolnici i nalazi se izvan životne opasnosti.

Hrvatske vlasti odmah su obaviještene, a čeka se izdavanje europskog istražnog naloga i izručenje osumnjičenog. Kod Oršuša je pronađeno i oružje.

U potragu su bili uključeni slovenski i hrvatski policajci, vodiči službenih pasa te kriminalisti. Bilo je planirano podizanje helikoptera, no loši vremenski uvjeti to nisu dopustili.

„Tijekom potrage policajci su koristili i tehniku pregleda okolice dronovima. Akcija je na terenu trajala do mraka, sve dok nismo pretražili širu zonu oko napuštenog vozila,“ rekao je Bojan Rous, voditelj Sektora kriminalističke policije PU Murska Sobota. Uhićenju je prethodila žurna kaznena prijava hrvatskom državnom odvjetništvu kako bi se ishodovao europski uhidbeni nalog.

Strah u naselju Sitnice

Dok je trajala potraga, u naselju Sitnice, gdje živi Oršuševa rodbina i obitelj žrtava, vladala je velika napetost.

„Bojim se jako… One su mi rodbina. Obje su mi sestrične,“ ispričala je Elvira iz Sitnica. „Bojimo se, može doći s automatskom puškom. Nismo znali gdje je. Poznavali smo ga, bio nam je zet,“ rekla je Radjoka.

Teško je ranio svoju partnericu i ubio njezinu trudnu sestru. Ranjena žena svega je svjesna. Pita za svoje bližnje, otac je obilazi redovito.

"Jučer je bila još na aparatu za disanje, jučer popodne smo je skinuli s aparata, od jučer popodone diše samostalno. U kontaktu je pri svijesti. U šoku, ali za sad dobro. To su prostrijelne rane desnog prsišta, stradala je i jetra i desna noga", izjavila je dr. Ana Jakovina iz Opće bolnice Čakovec.

Miještani biraju lijepe riječi za obitelj

Pružena joj je i psihološka pomoć. O njihovoj obitelji mještani govore samo najbolje. "Bili su dobri kao familija u kući sa djecom i sa svime. Šta je njemu došlo u glavu da to napravi - to ne znam. Poznavao sam ga. Dolazio je i kod mene tu. Što mu je došlo u glavu to ne znam", kaže Josip iz Sitnica.

Dok je policija tragala za počiniteljem, na Oršuševu Facebook profilu objavljena je fotografija djeteta ispred njegova automobila uz stihove: "Za tebe uvijek bit ću tu, s kraja svijeta ja ću doći."

Presudnim se pokazao poziv građanina koji je na temelju policijske fotografije prepoznao osumnjičenog i odmah pozvao slovensku policiju. "Zahvaljujemo svima koji su nam na bilo koji način pomogli s informacijama kako bismo mogli provjeriti određene stvari na terenu", rekao je Rous.

Iako je čovjek s 35 kaznenih prijava uhićen policijski posao još nije gotov. Oršuš će biti predan hrvatskoj policiji na granici sa Slovenijom