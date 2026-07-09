Mladić izboden nožem na Pagu, hitno je operiran! Oglasila se policija

U Mandrama na otoku Pagu u četvrtak ujutro nožem je ozlijeđen mladić, javlja Zadarski list. Navodno je riječ je o 21-godišnjem hrvatskom državljaninu koji je uboden u prsni koš, a napao ga je njegov poznanik.

Ozlijeđeni mladić prevezen je u Opću bolnicu Zadar, gdje je hitno operiran i nalazi se izvan životne opasnosti, doznaje Zadarski list.

I policija se oglasila priopćenjem.

"U četvrtak, 09. srpnja u 08,30 sati policija je zaprimila dojavu kako je u Mandrama na Pagu tijekom jutra jedna muška osoba ozlijeđena. Liječnička pomoć ozlijeđenom 21-godišnjem hrvatskom državljaninu se pruža u zdravstvenoj ustanovi te je pod medicinskom skrbi."

Uhićen napadač

Na mjestu događaja policija provodi očevid, a osoba koja se dovodi u vezu s ovim slučajem je uhićena. U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti događaja.