Specijalci naoružani do zuba upali u stan i pohapsili dilere: Božinović objavio snimku

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na svom profilu na X-u objavio je video spektakularnog uhićenja skupine ljudi za koje se sumnja da su umiješani u preprodaju droge.

Napisao je da je razbijen lanac preprodaje droge te da su u koordiniranoj akciji policije uhićeni osumnjičenici.

Foto: Screenshot Instagram

"Nastavljamo sustavno i odlučno suzbijati kriminalitet povezan s drogama te štititi sigurnost građana", poručio je.

Foto: Screenshot Instagram

Na snimci koju je objavio vide se specijalci naoružani "do zuba", s pancirkama i u fantomkama kako upadaju u zgradu te ulaze u stan.

U njemu zatiču više ljudi, neke i na spavanju te se vidi njihovo uhićenje. Jednog od uhićenog su polegli na pod dok su ga uhićivali. Drugi se pokriva jastukom.

Foto: Screenshot Instagram

Foto: Screenshot Instagram

Sve se dogodilo na Pagu gdje je zapljena veća količina droge, a među osumnjičenima je i par stranih državljana koji su, prema prvim informacijama, u Hrvatsku stigli s ciljem preprodaje droge na ljetnim partijima, objavio je Index.

Kako se neslužbeno doznaje, razbijen lanac preprodaje droge namijenjene za distribuciju tijekom turističke sezone i festivalskih događanja na Pagu.