Specijalci naoružani do zuba upali u stan i pohapsili dilere: Božinović objavio snimku
Neslužbeno se doznaje da je riječ o osumnjičenicima među kojima su i stranci koji su stigli u Hrvatsku s ciljem rasprodaje droge na festivalima
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na svom profilu na X-u objavio je video spektakularnog uhićenja skupine ljudi za koje se sumnja da su umiješani u preprodaju droge.
Napisao je da je razbijen lanac preprodaje droge te da su u koordiniranoj akciji policije uhićeni osumnjičenici.
"Nastavljamo sustavno i odlučno suzbijati kriminalitet povezan s drogama te štititi sigurnost građana", poručio je.
Na snimci koju je objavio vide se specijalci naoružani "do zuba", s pancirkama i u fantomkama kako upadaju u zgradu te ulaze u stan.
U njemu zatiču više ljudi, neke i na spavanju te se vidi njihovo uhićenje. Jednog od uhićenog su polegli na pod dok su ga uhićivali. Drugi se pokriva jastukom.
Sve se dogodilo na Pagu gdje je zapljena veća količina droge, a među osumnjičenima je i par stranih državljana koji su, prema prvim informacijama, u Hrvatsku stigli s ciljem preprodaje droge na ljetnim partijima, objavio je Index.
Kako se neslužbeno doznaje, razbijen lanac preprodaje droge namijenjene za distribuciju tijekom turističke sezone i festivalskih događanja na Pagu.