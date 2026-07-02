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Specijalci naoružani do zuba upali u stan i pohapsili dilere: Božinović objavio snimku

Specijalci naoružani do zuba upali u stan i pohapsili dilere: Božinović objavio snimku
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Foto: Screenshot Instagram

Neslužbeno se doznaje da je riječ o osumnjičenicima među kojima su i stranci koji su stigli u Hrvatsku s ciljem rasprodaje droge na festivalima

2.7.2026.
15:41
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Screenshot Instagram
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Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na svom profilu na X-u objavio je video spektakularnog uhićenja skupine ljudi  za koje se sumnja da su umiješani u preprodaju droge.

Napisao je da je razbijen lanac preprodaje droge te da su u koordiniranoj akciji policije uhićeni osumnjičenici.

Specijalci naoružani do zuba upali u stan i pohapsili dilere: Božinović objavio snimku
Foto: Screenshot Instagram

"Nastavljamo sustavno i odlučno suzbijati kriminalitet povezan s drogama te štititi sigurnost građana", poručio je.

Specijalci naoružani do zuba upali u stan i pohapsili dilere: Božinović objavio snimku
Foto: Screenshot Instagram

Na snimci koju je objavio vide se specijalci naoružani "do zuba", s pancirkama i u fantomkama kako upadaju u zgradu te ulaze u stan.

U njemu zatiču više ljudi, neke i na spavanju te se vidi njihovo uhićenje. Jednog od uhićenog su polegli na pod dok su ga uhićivali. Drugi se pokriva jastukom. 

Specijalci naoružani do zuba upali u stan i pohapsili dilere: Božinović objavio snimku
Foto: Screenshot Instagram
Specijalci naoružani do zuba upali u stan i pohapsili dilere: Božinović objavio snimku
Foto: Screenshot Instagram

Sve se dogodilo na Pagu gdje je zapljena veća količina droge, a među osumnjičenima je i par stranih državljana koji su, prema prvim informacijama, u Hrvatsku stigli s ciljem preprodaje droge na ljetnim partijima, objavio je Index.

Kako se neslužbeno doznaje, razbijen lanac preprodaje droge namijenjene za distribuciju tijekom turističke sezone i festivalskih događanja na Pagu.

 

Davor BožinovićDrogaPagFestival
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