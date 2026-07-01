Stan pretvorio u laboratorij za konoplju: Evo što su mu sve pronašli
Policija je protiv osumnjičenog (39) podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu
Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad muškarcem (39), kojeg sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.
Prema policiji, sumnja se da je u stanu na području Stenjevca uredio prostor za umjetni uzgoj konoplje. Za uzgoj je, navode, koristio rasvjetu, ventilaciju i sustav za filtriranje zraka.
Nakon sazrijevanja konoplju je, prema sumnjama policije, sušio, prerađivao i pakirao, a potom preprodavao na ilegalnom tržištu.
Policajci su u utorak poslijepodne na temelju sudskog naloga pretražili stan osumnjičenog. Ondje su pronašli:
- improvizirani laboratorij za uzgoj konoplje tipa droga
- sedam pakiranja ispunjenih konopljom tipa droga ukupne mase 249,1 grama te
- dvije digitalne vage.
Nakon dovršenog istraživanja policija je protiv osumnjičenog (39) podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu,a on je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku.