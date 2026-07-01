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DROGA U STENJEVCU /

Stan pretvorio u laboratorij za konoplju: Evo što su mu sve pronašli

Stan pretvorio u laboratorij za konoplju: Evo što su mu sve pronašli
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Foto: PU Zagrebačka

Policija je protiv osumnjičenog (39) podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu

1.7.2026.
13:06
Jaga Komazec
PU Zagrebačka
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Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad muškarcem (39), kojeg sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Prema policiji, sumnja se da je u stanu na području Stenjevca uredio prostor za umjetni uzgoj konoplje. Za uzgoj je, navode, koristio rasvjetu, ventilaciju i sustav za filtriranje zraka.

Nakon sazrijevanja konoplju je, prema sumnjama policije, sušio, prerađivao i pakirao, a potom preprodavao na ilegalnom tržištu.

Policajci su u utorak poslijepodne na temelju sudskog naloga pretražili stan osumnjičenog. Ondje su pronašli:

  • improvizirani laboratorij za uzgoj konoplje tipa droga
  • sedam pakiranja ispunjenih konopljom tipa droga ukupne mase 249,1 grama te
  • dvije digitalne vage.

Stan pretvorio u laboratorij za konoplju: Evo što su mu sve pronašli
Foto: PU Zagrebačka

Nakon dovršenog istraživanja policija je protiv osumnjičenog (39) podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu,a on je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku.

Pu ZagrebačkaStenjevecKonopljaDroga
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