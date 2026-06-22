Pali s drogom vrijednom pola milijarde eura: Razbili narko mafiju, prijeti im doživotni zatvor

Australska policija otkrila je dosad najveću pošiljku kokaina zaplijenjenu u toj zemlji. U akciji u zapadnom dijelu Sydneyja pronađeno je 2,7 tona droge, čija se vrijednost na ulici procjenjuje na oko 500 milijuna eura.

Kokain je otkriven na imanju u Londonderryju, gdje su istražitelji pretražili tri brodska kontejnera. Droga je bila sakrivena ispod posebno izrađenih lažnih podova, u dijelu koji je policija opisala kao podzemni bunkerski sustav, prenosi BBC.

Tijekom akcije uhićena su dvojica muškaraca od 21 i 25 godina, a policija tvrdi da su pokušali pobjeći s mjesta događaja, no zaustavljeni su i privedeni. Tereti ih se za posjedovanje velike količine nezakonito uvezene droge koja podliježe graničnoj kontroli.

Istražitelji sumnjaju da je pošiljka u Australiju stigla preko Midge Pointa, manjeg mjesta u sjevernom Queenslandu. Prema policijskim navodima, iza krijumčarenja stoji organizirana kriminalna skupina.

Nakon sudskog ročišta održanog u subotu, dvojica uhićenih zadržana su u pritvoru. Ako budu proglašeni krivima, mogu biti osuđeni i na doživotni zatvor.

'Operacija Minjiang'

Zapljena u Londonderryju povezuje se s policijskom akcijom "Operacija Minjiang", koja je pokrenuta u svibnju. Tada je kod rampe za spuštanje brodova u Midge Pointu pronađeno 40 kilograma kokaina kako pluta u moru, što je otvorilo širu istragu.

U nastavku istrage u Queenslandu i Novom Južnom Walesu prošlog je tjedna uhićeno još šest osoba. Policija je, osim toga, na Salomonovim Otocima zadržala brod za koji se sumnja da je služio kao "matično plovilo" u krijumčarskoj operaciji.

Australija je za međunarodne krijumčarske mreže iznimno privlačno tržište jer se kokain ondje prodaje po vrlo visokim cijenama, odnosno gram kokaina može dosegnuti cijenu od oko 300 australskih dolara.

Zapovjednik australske savezne policije Stephen Jay rekao je da ovaj slučaj pokazuje "koliko su te kriminalne mreže visoko organizirane i odlučne te do kojih su krajnjih granica spremne ići u potrazi za profitom".

"Istrage o podrijetlu droge i dalje su u tijeku, a nastavit ćemo surađivati s međunarodnim i domaćim partnerima u provedbi zakona kako bismo identificirali kriminalne sindikate i sve ostale koji su sudjelovali u omogućavanju ovog navodnog pokušaja uvoza droge", dodao je.