FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRAGEDIJA U ITALIJI /

Automobil pun tinejdžera sletio u kanal: Poginula dva 17-godišnjaka i mlada žena

Automobil pun tinejdžera sletio u kanal: Poginula dva 17-godišnjaka i mlada žena
×
Foto: Screenshot Youtube Il Mattino

Talijanski premijer komentirao je kako mogu usvojiti sve moguće zakone kako bi ojačali sigurnost na cestama, ali ni to još uvijek nije dovoljno

21.6.2026.
15:11
Hina
Screenshot Youtube Il Mattino
VOYO logo
VOYO logo

Troje je mladih poginulo, a još ih je šest ozlijeđeno u nedjelju ujutro na sjeveru Italije nakon što je vozilo u kojem su se nalazili sletjelo u kanal, prema izvješćima vatrogasaca i hitnih službi.

Vatrogasci su reagirali ubrzo nakon 5 sati u Senagu, naselju sjeverno od Milana, "zbog slijetanja vozila s devet mladih ljudi s ceste u kanal", izvijestili su na Telegramu.

"Ishod je tragičan, tri su osobe poginule, a šest je ozlijeđeno", dodali su.

'Promjena zakona nije dovoljna'

Među preminulima su dva 17-godišnjaka i mlada žena, rekla je za AFP služba za hitne slučajeve i spašavanje Lombardije.

"Šest drugih osoba su pacijenti (...) u dobi od otprilike 17 do 19 godina, svi s višestrukim nagnječenjima, a hospitalizirani su" u bolnici Niguarda u Milanu, dodaje se.

Među njima je i 19-godišnji vozač, u čijoj je krvi pronađen alkohol, prema talijanskim novinskim agencijama Ansa i Agi.

"Tri mlada života prekinuta su, šest je tinejdžera ozlijeđeno. Devet je ljudi bilo u automobilu koji je završio u kanalu; vozač je bio pijan. Ovo je neprihvatljivo", komentirao potpredsjednik talijanske vlade Matteo Salvini, koji je ujedno i ministar prometa, na X-u

"Možemo usvojiti sve moguće zakone kako bismo ojačali sigurnost na cestama (...), ali ni to još uvijek nije dovoljno. Vodeći uzrok smrti među mladima i dalje su prometne nesreće, a ne bolest ili droga", dodao je.

ItalijaPrometna Nesreća
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike