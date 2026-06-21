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U ŠPANJOLSKOJ /

Velika tragedija na plaži! Skok sa stijena trojicu dječaka odnio ravno u smrt

Velika tragedija na plaži! Skok sa stijena trojicu dječaka odnio ravno u smrt
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Foto: Sergi Boixader/Alamy/Profimedia/Ilustracija

Dječak (12) umro je na licu mjesta unatoč pokušajima reanimacije. Dvojica 13-godišnjaka prebačena su u bolnicu gdje su preminuli

21.6.2026.
12:07
Hina
Sergi Boixader/Alamy/Profimedia/Ilustracija
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Trojica dječaka poginula su na plaži blizu Tarragone u španjolskoj Kataloniji gdje je bila podignuta žuta zastava zbog visokih valova, objavile su u nedjelju vlasti.

Do nesreće je došlo u petak kada je skupina od šest dječaka skočila u more sa stijena. Trojica su sami uspjeli doći na obalu, dok su trojicu izvukli spasioci.

Dvanaestogodišnji dječak umro je na licu mjesta unatoč pokušajima reanimacije. Dvojica trinaestogodišnjaka prebačena su u bolnicu gdje su preminuli, rekle su regionalne hitne službe.

Proglašena trodnevna žalost

Predsjednik Katalonije Salvador Illa kazao je da je "duboko ožalošćen". "Nema riječi u ovom trenutku tako velike boli", kazao je na X-u.

Gradska uprava Tarragone proglasila je trodnevnu žalost.

"Ne treba poduzimati nepotrebne rizike. Ni u kojem slučaju ne smije se skakati sa stijena“, rekao je gradonačelnik Tarragone Ruben Vinuales

Skok U MorešpanjolskaTragedija
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