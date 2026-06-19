Hrvate isprovocirao račun iz Španjolske: Pazite što se tamo dobije za tri eura

Obična fotografija doručka s ljetovanja u Španjolskoj postala je predmetom žustre rasprave na hrvatskom Redditu, pokrenuvši lavinu komentara o cijenama na Jadranu. Jedan korisnik podijelio je fotografiju uz naslov "Što možeš dobit za 3 eura u Alicanteu ljeta gospodnjeg 2026", dodavši u opisu kako ga prijatelj s ljetovanja "mučki provocira".

Na fotografiji se vidi bogati sendvič sa španjolskim pršutom (jamón), velika šalica kave s mlijekom i posudica s umakom, posluženo na terasi s pogledom na pješčanu plažu. Upravo je cijena od tri eura za takav obrok uz more izazvala stotine reakcija i usporedbi s hrvatskom turističkom ponudom.

Rasprava je odmah krenula u smjeru sarkastičnih usporedbi s cijenama na Jadranu. Jedan od najpopularnijih komentara, koji je prikupio stotine glasova podrške, sažima osjećaje mnogih: "Kod nas ti za 3 eura stave frišku pepeljaru". Drugi je pak naveo da se za to u Dubrovniku može dobiti "pola čaše vode". Na to su se nadovezalo još komentatora koji su izrazili frustraciju zbog visokih cijena u Hrvatskoj, navodeći primjere poput "ćevapa u lepinji za 15 eura" ili "prženih pacifičkih lignji za 30 eura".

Španjolska i druge zemlje kao jeftinija alternativa

Korisnici su se brzo počeli javljati s vlastitim iskustvima s ljetovanja izvan Hrvatske, potvrđujući da povoljne cijene nisu rijetkost. Jedan je komentator podijelio svoje iskustvo s Kanarskih otoka: "Riblja plata za dvoje s prilogom i salatom, pola litre vina i mineralna za €35, Fuerteventura". Drugi su navodili primjere iz Palerma, gdje se kvalitetne pizze mogu pojesti za pet do osam eura.

Posebno je detaljan bio opis jednog korisnika koji je nedavno posjetio upravo Alicante, sletjevši izravno iz Zagreba. Opisao je povratne karte za stotinjak eura, hotel s četiri zvjezdice za 120 eura po noćenju te cijene u restoranima koje su "u najgorem slučaju kao kod nas, ali uglavnom nešto niže". Njegov zaključak je bio jasan: "Ukratko, ako nemaš nekretninu na Jadranu, ovo ispada glupo jeftinije nego bilo što kod nas".

Obrana domaćeg turizma i zakon tržišta

Ipak, nisu se svi složili s kritikama na račun hrvatskog turizma. Dio korisnika stao je u obranu domaćih cijena, ističući prednosti Jadrana. Argumenti su se kretali od kvalitete mora, za koje mnogi tvrde da je neusporedivo ljepše od španjolskog ("more im je znatno lošije naspram našeg"), do činjenice da je Hrvatska mnogim europskim turistima dostupna automobilom.

Jedan od ključnih argumenata obrane bio je i zakon ponude i potražnje. "Hrvatska ima najveći broj turista (izuzev mikrodržava) po glavi stanovnika na svijetu i u 2026. godini bilježi porast noćenja", napisao je jedan korisnik, objašnjavajući da visoka potražnja diktira cijene.