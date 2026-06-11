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DEVET MINUTA UŽASA /

Snimljeno dramatično spašavanje: Dijete je visilo sa zgrade. Svom snagom borilo se za život

Snimljeno dramatično spašavanje: Dijete je visilo sa zgrade. Svom snagom borilo se za život
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Foto: Facebook/Sunrise/Screenshot

Drama se odvila iznad zalagaonice u zgradi Ilford High Roadu u istočnom Londonu. Vidi se kako dijete očajnički pokušava zadržati i podignuti se dok nesigurno visi sa ruba zgrade

11.6.2026.
11:01
Tajana Gvardiol
Facebook/Sunrise/Screenshot
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Šokantna snimka koju je snimio prolaznik u Londonu proširila se društvenim mrežama. Vidi se prestravljeno dijete kako se jedva drži za prozorsku dasku viseći sa zgrade, a zatim pada, srećom u ruke muškarca. Sve promatraju okupljeni građani. Bespomoćni su i užasnuti, piše The Sun

Snimljeno dramatično spašavanje: Dijete je visilo sa zgrade. Svom snagom borilo se za život
Foto: Facebook/Sunrise/Screenshot

Drama se odvila iznad zalagaonice u zgradi Ilford High Roadu u istočnom Londonu. Vidi se kako se dijete očajnički pokušava zadržati i podignuti se dok visi sa ruba zgrade. 

U jednom trenutku, uspaničena žena izlazi iz prozora ispod na nadstrešnicu zalagaonice i počinje dozivati ​​djevojčicu dok je u tijeku napeto spašavanje. Ispod djevojčice postavio se policajac, a ubrzo stiže i još jedan muškarac.

Ruke su popustile

Odjednom ruke djeteta popuštaju i ono pada u ruke muškarca. Iz gomile se čuju uzdasi olakšanja. Dramatična intervencija izazvala je trenutačni val olakšanja među promatračima. Muškarac daje dijete ženi kroz prozor koji je izašla, a zatim grli policajca koji je pomogao spasiti djevojčicu dok gomila plješće.

Snimljeno dramatično spašavanje: Dijete je visilo sa zgrade. Svom snagom borilo se za život
Foto: Facebook/Sunrise/Screenshot

Metropolitanska policija izjavila je da su policajci pozvani na mjesto događaja ubrzo nakon 15.20 sati u utorak nakon dojave.

"Policajci su pozvani na Ilford High Road u 15.23 sati u utorak, 9. lipnja, zbog zabrinutosti za sigurnost djeteta koje se penjalo na prozorsku dasku. Djevojčicu je do 15.32 sati na sigurno doveo policajac koji je bio na dužnosti i netko od javnosti. Nije zadobila nikakve ozljede", rekao je glasnogovornik.

SpašavanjeDjevojčicaLondonZgrada
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