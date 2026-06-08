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SPAŠENE SU /

Iz zidova trgovine u Arena Centru čuo se plač, a sada je otkriveno tko se tamo skrivao: 'Izvlačimo i trećeg'

Iz zidova trgovine u Arena Centru čuo se plač, a sada je otkriveno tko se tamo skrivao: 'Izvlačimo i trećeg'
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kupci su alarmirali nadležne službe, nakon čega se pokrenulo klupko koje je dovelo do njihova izvlačenja

8.6.2026.
15:35
Dunja Stanković
Igor Soban/PIXSELL
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Dva mačića, čiji je plač danima odzvanjao zidovima jedne trgovine odjećom u zagrebačkom Arena Centru, spašeni su i na sigurnom su, a trećeg upravo izvlače, potvrdili su iz skloništa za životinje Dumovec. Tako je priča koja je izazvala zabrinutost kupaca ipak dobila sretan rasplet, a mačići novu priliku. 

Naime, priča se zakotrljala nakon što je jedna posjetiteljica trgovine svoje iskustvo objavila u Facebook grupi. Požalila se da je čula plač tek okoćenih mačića unutar zida dok je isprobavala odjeću u garderobi.

Tvrdi da su plač čuli i drugi kupci, a zaposlenice trgovine su se angažirale kako bi pomogle životinjama. 

"Policija je već dolazila i uzela je zapisnik, ali mačići su i dalje zarobljeni u mraku i zidu- Tko zna koliko jš mogu izdržati", apelirala je u objavi zabrinuta posjetiteljica. 

Zaposlenica će udomiti mačića

Kupci su alarmirali nadležne službe, nakon čega se pokrenulo klupko koje je dovelo do njihova izvlačenja. 

Iz Dumovca su za Jutarnji list pojasnili da sve traje još od srijede, kada su mačići našli put zida. Iz trgovine su kazali da je jedan od mačića vikend proveo kod prodavačice koja ga je odlučila udomiti. 

Izvlačenje trećeg mačić preuzeo je Dumovec. "Jedna je prodavačica preuzela dva mačića, jednog u srijedu, a drugog u subotu. Ona će udomiti jednog mačića, a drugog će predati nama kako bismo mu pronašli trajni dom", pojasnila je voditeljica Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba Tatjana Zajec. 

Kolega iz terenske službe je pregledao prostor gdje je treći mačić, koji se kreće spuštenim stropom iznad trgovine i očito tamo negdje ima skrovište. "Služba održavanja trgovačkog centra postavila je lovilicu kako bi ga se uspjelo uloviti. Ostavljena mu je i voda. Čim se mačić ulovi, preuzet ćemo ga", pojasnila je Zajec. 

MačićiTrgovinaArena CentarSpašavanjeDumovec
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