Mladić (21) Audijem jurio više od 150 km/h i bježao policiji: Kad su ga uhvatili, krenuo ih ismijavati

Mladić (21) završio je pod istragom nakon divlje noćne vožnje ulicama njemačkog Ingolstadta, tijekom koje je Audijem A4 jurio brže od 150 kilometara na sat i ignorirao policijske znakove za zaustavljanje.

Kako prenosi Fenix Magazin, policijska ophodnja uočila ga je dok se gradom kretao znatno brže od ostalih vozila. Policajci su odmah krenuli za njim, no nisu ga uspijevali sustići ni kada je policijsko vozilo ubrzalo gotovo do 150 kilometara na sat.

Potjera je trajala nešto više od kilometra, a završila je zahvaljujući taksistu koji je na užem dijelu ceste djelomično blokirao prolaz i prisilio vozača Audija da uspori. Policija ga je tada uspjela zaustaviti.

Bez kajanja zbog opasne vožnje

Prema policijskim navodima, mladić iz Eichstatta ni nakon zaustavljanja nije pokazao kajanje. Navodno je ismijavao policijsku kontrolu te rekao da vozačku dozvolu nije ponio namjerno jer "točno zna što smije".

Protiv njega je pokrenuta istraga zbog sumnje na zabranjenu utrku motornim vozilom. O slučaju je obaviješten i nadležni ured za vozačke dozvole, koji će procijeniti treba li ga uputiti na medicinsko-psihološko vještačenje.

Njemački zakon pritom ne zahtijeva da u zabranjenoj utrci sudjeluje više vozila. Za kazneno djelo može odgovarati i vozač koji sam vozi neprilagođenom brzinom, grubo krši prometna pravila i pokušava postići najveću moguću brzinu.

Daljnja istraga trebala bi utvrditi ispunjava li ponašanje mladića sve zakonske elemente tog kaznenog djela.