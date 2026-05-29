Župnik najavio da će uspavati 'nevjernog' psa pa se predomislio: 'Htio sam šokirati'

Objava jednog dalmatinskog župnika neugodno je iznenadila javnost i izazvala lavinu reakcija. U statusu koji je ubrzo nestao s Facebooka, župnik je napisao kako planira uspavati svog psa zbog, kako tvrdi, nevjernosti! No, pred našim se kamerama povlači i poručuje – to neće učiniti.

Biba je četverogodišnja nestašna mješanka iz Staševice. Dobro je poznata mještanima jer često zna odlutati po selu. No, nakon objave njezina vlasnika, seoskog župnika, upoznala ju je i šira javnost. Naime, fra Marko Bitanga na društvenim se mrežama opraštao od nje i napisao da će je zbog "nevjernosti" uspavati.

"Nije mi to ni na kraj pameti bilo, htio sam, kako sam rekao, šokirati ljude. Mislio sam da će to ostati ovdje u ovome kraju, a ne otići dalje. Vidim da su neki to iskoristili. Meni je žao da je do toga došlo", objašnjava fra Marko Bitanga, župnik Župe sv. Anastazije Staševica.

Naknadno je pojasnio kako nije tako mislio, a nakon vala negativnih komentara, sporni je status obrisan.

"Vidio sam objavu preko Facebooka. Sigurno je velečasni bio ljut. Ja mislim da to on ne bi nikad napravio", kaže Ivan Kežić iz Staševice.

'Cijela priča otišla je predaleko'

Objavu je, tvrdi župnik, napisao ishitreno. Kaže kako njegova kujica Biba često pobjegne iz dvorišta i luta selom, a susjedi je pritom hrane, zbog čega na kraju ima probavne tegobe.

"Gdje god mu uteče pas, on ga odmah hvata i hvata. Neće da ga sluša. Neće, neće. Tvrdoglava je", kaže Ante iz Staševice.

"Biba je dolazila kod mene i nije pravila nikakvu štetu. Ja bih je fino uputio doma, a naš velečasni je najbolji velečasni u cijelom ovom kraju, a možda i u Hrvatskoj", kaže Dušan iz Staševice.

Iako je objava izazvala burne reakcije, u Staševici danas uvjeravaju – cijela priča otišla je predaleko.

"Znam koliko svećenik voli tog psa i prirodu. Osobno sam svjedočila više puta da je preko ljeta znao ostavljati vrata otvorena. Puštao je životinje u crkvu s izjavom da su to Božja bića", kaže Ružica Marević iz Staševice.

Nakon svega, župnik iz Staševice nam poručuje:

"Inače zbrinjavam životinje, hranim nezbrinute mačke i druge pse. Bibu vole u selu, osobito djeca. Neki dođu u crkvu samo da pomaze Belu, osobito Belu, ali i Bibu. Više Belu."

Biba će očito imati još dug život, uz mještane i Belu, drugog psa kojeg je fra Bitanga ranije udomio.