Hrvatski piloti gase velike požare u Francuskoj: U dva dana izbacili 402 tone vode

Hrvatski vojni piloti uključeni su u gašenje velikih požara u Francuskoj, gdje zajedno s francuskim kolegama djeluju na području Bordeauxa, u Biscarrosseu.

Pripadnici 855. protupožarne eskadrile nalaze se u Francuskoj od petka, 24. srpnja. Prvog dana bili su angažirani na području Salernesa, nakon čega su premješteni prema Bordeauxu i upućeni na požarište u Biscarrosseu.

U prva dva dana misije hrvatski piloti odradili su 72 leta i 13 sati i 30 minuta naleta te na požarišta izbacili 402 tone vode.

Požarište i dalje vrlo zahtjevno

Pilot 855. protupožarne eskadrile bojnik Ante Vranjić javio se iz baze u Bordeauxu te opisao stanje na terenu i dosadašnji angažman hrvatskih snaga.

"Ovo je naš treći dan RescEU misije pružanja potpore Francuskoj. Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore zajedno s našim francuskim kolegama da požare stavimo pod kontrolu", rekao je bojnik Vranjić.

Istaknuo je da je glavni cilj hrvatskih pilota zaštita ljudi, njihove imovine i prirode.

"Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu te nam je iznimna čast predstavljati Republiku Hrvatsku i pomagati našim francuskim prijateljima s ostalim međunarodnim snagama kad je to najpotrebnije", zaključio je.