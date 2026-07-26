Planet Formula: 6. epizoda donosi specijalnog gosta

Ljubitelji Formule 1 na Net.hr-u dobili su novo mjesto za analize, rasprave i najvažnije priče iz svijeta najbržeg motosporta. Podcast "Planet Formula" nakon svake utrke donosi stručni osvrt, zanimljive komentare i pogled iza kulisa događanja koja obilježavaju trkaći vikend.

Tekstualni prijenos

Počinje nakon utrke Velike nagrade Mađarske

Najava

Pet je uspješnih epizoda iza nas, a šesta donosi jednu veliku novost. U podcast Planeta formule stiže gost - Dario Markas. On će uz, sada već dobrom vam poznatu postavu, komentirati Veliku nagradu Mađarske, te sve najzanimljivije detalje koje su se događale ovog vikenda na i oko staze.

Kao i u svakoj emisiji, neće izostati izbor za Vozača dana, gdje će naši stručnjaci izabrati svog favorita i usporediti svoje dojmove s izborom navijača u službenoj F1 anketi. Posebna pažnja bit će posvećena i rubrici Tim tjedna, u kojoj će se analizirati momčad koja je ostavila najveći trag tijekom vikenda – bez obzira na to nalazi li se redovito pod povećalom javnosti ili svoje rezultate gradi iz sjene.

Svaka utrka donosi i razočaranja, a u rubrici Flop tjedna stručni komentatori izdvojit će potez, odluku ili pogrešku koja je obilježila vikend u negativnom smislu. Bilo da je riječ o vozačkoj pogrešci, lošoj strategiji ili neočekivanom potezu momčadi, analizirat će se detalji koji su mogli promijeniti konačan ishod utrke.

Poseban prostor dobit će i reakcije navijača u rubrici Formula 1 na društvenim mrežama, gdje će se govoriti o situacijama koje su izazvale najviše rasprava, kontroverzama, izjavama vozača i trenucima koji su postali viralni diljem svijeta

Pratite Planet Formula i saznajte sve što trebate znati nakon Velike nagrade Mađarske – uz stručnu analizu, zanimljive rasprave i pogled iz drugačije perspektive na najbrži sport na svijetu.

Podcast "Planet Formula" počinje nakon glavne utrke Velike nagrade Mađarske, dok prije same utrke možete gledati emisiju "Formula 1 na RTL-u". Emisija počinje u 14:00, dok je Velika nagrada Mađarske na rasporedu za 15:00.