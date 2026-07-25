Verstappen je potpuno očajan: 'Kakva lakrdija, kakav us*ani vikend'

Max Verstappen završio je kvalifikacije Velike nagrade Mađarske na šestom mjestu, ali startat će četvrti zahvaljujući kaznama koje su dobili Lewis Hamilton i Kimi Antonelli.

Verstappen nakon kvalifikacija nije bio niti malo zadovoljan svojim bolidom i odlučio se to javno vrlo jasno iskazati. "Vikend je općenito bio težak, ali kad se umjesto guma troši vaš bolid, onda imate velik problem. Eto, to se upravo događa", kazao je Max koji se na kraju kvalifikacija izvrtio na stazi i prouzrokovao kratku žutu zastavu.

"Bolid je sve više pokazivao sklonost preupravljanju, a svi su se problemi samo pogoršavali. Stigao sam do posljednjeg zavoja i bolid se ponovno izvrtio. U jednom trenutku njime je jednostavno postalo nemoguće upravljati", rekao je Verstappen nizozemskim medijima nakon kvalifikacija.

Odmah nakon kvalifikacija se Max požalio i na timskom radiju. "Aerodinamički je bolid potpuno uništen, stanje je sve gore i gore. Kakva lakrdija. Iskreno, kakva lakrdija, kakav us*ani vikend", bio je ogorčen Verstappen.

"Ovaj je vikend bio vrlo težak, a kvalifikacije su bile potpuno beznadne. Jednostavno se nije moglo apsolutno ništa učiniti", zavapio je nizozemski vozač pred novinarima. "Nisam očajan, ta riječ više ne postoji, tu fazu sam već prošao. Pustimo to i pokušajmo ponovno sutra".