Pogledajte najzanimljivije trenutke kvalifikacija Velike nagrade Mađarske

Lando Norris osigurao je svoju prvu pole poziciju u sezoni 2026. i prekinuo Mercedesov niz, i to na spektakularan način u kvalifikacijama za Veliku nagradu Mađarske. Vozač McLarena postavio je vrijeme 1:17.207s, nadmašivši Lewisa Hamiltona u Ferrariju za samo 0,012 sekundi. No, prava drama uslijedila je nakon sesije, kad su odluke sudaca značajno izmijenile startne pozicije.

Tisućinke odlučivale o pobjedniku

U napetoj završnici kvalifikacija na stazi Hungaroring, izgledalo je da će Lewis Hamilton prekinuti svoj trogodišnji post bez pole pozicije. Britanac je držao najbolje vrijeme sve do samog kraja, no Lando Norris je fantastičnim posljednjim krugom uspio biti brži za samo dvanaest tisućinki sekunde. Bila je to prava demonstracija vještine na stazi poznatoj kao "Monako bez ograda", gdje je svaka pogreška skupa. Charles Leclerc u drugom Ferrariju osigurao je treće mjesto, dok je vodeći u prvenstvu, Kimi Antonelli, završio kao četvrti, čime je prekinut Mercedesov stopostotni učinak na kvalifikacijama ove sezone.

Hamilton i Antonelli pod istragom sudaca

Veselje u Ferrarijevom i Mercedesovom taboru kratko je trajalo. Ubrzo nakon kvalifikacija, suci su objavili dvije ključne kazne koje su u potpunosti promijenile startni poredak. Lewis Hamilton kažnjen je pomicanjem za tri mjesta unatrag zbog ometanja Oscara Piastrija u prvom zavoju tijekom Q3. To znači da će umjesto s drugog, utrku započeti s petog mjesta. Slična sudbina zadesila je i Kimija Antonellija. Mladi Talijan dobio je identičnu kaznu jer nije dovoljno usporio pod žutim zastavama, pa će umjesto četvrtog startati kao sedmi. Ove odluke imat će velik utjecaj na borbu za naslov, s obzirom na to da Antonelli u Mađarsku stiže s 45 bodova prednosti ispred Hamiltona.

Promovirani Leclerc, Verstappen i Piastri

Kazne za vodeći dvojac prvenstva najviše su išle na ruku njihovim suparnicima. Charles Leclerc tako je promoviran na drugo mjesto i startat će iz prvog reda uz Norrisa. Oscar Piastri u drugom McLarenu pomaknut je na treće, a Max Verstappen na četvrto mjesto. Verstappen je imao vlastite probleme u Q3, izvrtjevši se u posljednjem zavoju tijekom svog odlučujućeg kruga, što ga je u početku smjestilo na šesto mjesto. Kaotičnu završnicu upotpunio je George Russell, koji se zaustavio na stazi odmah nakon što je postavio sedmo najbrže vrijeme, koje mu je zbog Antonellijeve kazne na kraju donijelo šesto startno mjesto.

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