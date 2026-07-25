Norris poslao jasnu poruku konkurenciji: Najbrži na posljednjem treningu prije kvalifikacija

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Kraj trećeg slobodnog treninga! Lando Norris postavio je najbrže vrijeme posljednje trening sesije uoči kvalifikacija, s 0,117 sekundi prednosti ispred Lewisa Hamiltona. Iza njih slijede Andrea Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Oscar Piastri, George Russell, Max Verstappen, Isack Hadjar, Liam Lawson i Nico Hülkenberg koji zaokružuje prvih deset.

U završnim minutama Arvid Lindblad uspio je popraviti svoje vrijeme te je trening zaključio na 14. mjestu. Carlos Sainz nakratko se probio do 18. pozicije, no njegovo vrijeme ubrzo je izbrisano zbog prekoračenja granica staze.

Hamilton je u posljednjem pokušaju napravio pogrešku pri prolasku kroz šikanu, nezadovoljan ponašanjem stražnjeg dijela bolida koji nije želio pratiti željenu putanju. Leclerc je odvozio još jedan brzi krug, ali se ponovno mučio u srednjem sektoru, dok je Antonelli još jednim pokušajem stigao do odličnog trećeg mjesta.

Drastično se ubrzava staza, Hamilton je odvozio sjajan krug nakon Leclerca, i stigao na prvo mjesto, ali to nije trajalo dugo, jer Norris se ponovno vraća na prvo mjesto

Lawson nastavlja voziti na medium gumama, a ovog vikenda na bolidu ima novu verziju usisnika zraka, popularno nazvanu "squarebox". Lindblad se i dalje nije pojavio na stazi zbog ranijeg problema s pogonskom jedinicom.

Leclerc je izvukao maksimum iz Ferrarija! Monegažanin je kroz posljednji zavoj uspio zadržati bolid i postavio najbrže vrijeme treninga – 1:18.668, i to na starijem setu guma. Upravo takvu brzinu mnogi su očekivali od Ferrarija na Hungaroringu.

Antonelli je uspio odvoziti brzi krug i odmah skočio na drugo mjesto, samo 0.144 sekunde iza Leclercovog vremena. Ipak, pitanje je hoće li ondje ostati jer mu je raniji rezultat izbrisan zbog prekoračenja granica staze. Russell je imao velik problem u prvom zavoju nakon snažnog blokiranja kotača.

Hamilton je također pokazao odličan tempo i preuzeo vrh poretka! Sedmerostruki prvak postavio je vrijeme 1:19.053, samo devet tisućinki brže od Leclerca. Verstappen je uspio doći do četvrtog mjesta, ali ga je pogreška u posljednjem zavoju koštala oko dvije desetinke. Hadjar je nastavio odličan vikend i probio se na treću poziciju, samo 0.032 sekunde iza Hamiltona, dok je Lawson na medium gumama stigao do sedmog mjesta nakon što je u prethodnom pokušaju proširio putanju u četvrtom zavoju. Hadjar je također imao problema na istom mjestu, ali je unatoč tome uspio složiti brz krug.

Vraćamo se na polovici treninga, a još uvijek velik broj vozača nema postavljeno reprezentativno vrijeme. Čeka nas zanimljiv nastavak posljednje provjere prije kvalifikacija.

Perezov bolid i dalje je ostao na stazi, a problemi s kočnicama izgledali su ozbiljno, pa je direktor utrke ubrzo pokazao crvenu zastavu i trening je prekinut.

Žuta zastavica nakratko je usporila trening! Sergio Perez zaustavio je svoj bolid u drugom zavoju nakon što mu se, čini se, ugasio motor odmah po izlasku iz boksa, a stražnja osovina se blokirala. Situacija je izgledala neobično, a pojavili su se i problemi s bolidom. Alonso je pritom morao izbjegavati Strolla u četvrtom zavoju, dok je sa Aston Martina navodno otpao jedan dio.

Norris je potom dodatno podignuo tempo i s vremenom 1:19.062 preuzeo vrh poretka, dok se između dvojice McLarenovih vozača ubacio Isack Hadjar.

Na stazu su u međuvremenu izašli i Charles Leclerc te Oscar Piastri. Australac je prvi uspio postaviti ozbiljnije vrijeme, odvozivši krug za 1:19.918.

U prvih 15 minuta nismo vidjeli previše događanja na stazi. Nekoliko vozača tek je izašlo na Hungaroring, a među njima su bili Nico Hülkenberg, Franco Colapinto i Lance Stroll. Najbrže vrijeme zasad je postavio Hülkenberg s rezultatom 1:20.643 na medium gumama, dok je Colapinto na softu zaostajao 0.489 sekundi, a Stroll je bio sekundu i pol sporiji.

Počeo je posljednji trening u Mađarskoj!

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Posljednja utrka prije ljetne stanke u Formuli 1 donosi pregršt uzbuđenja na stazi Hungaroring pokraj Budimpešte, a sudeći prema prvim slobodnim treninzima, Ferrari je stigao najspremniji. Lewis Hamilton postavio je najbrže vrijeme dana na drugom treningu, predvodeći dominantan Ferrarijev dvojac, dok se vodeći čovjek prvenstva, Kimi Antonelli, mučio s tempom u svom Mercedesu, nagovještavajući potencijalno težak vikend za njemačku momčad.

Već od prve sesije bilo je jasno da Ferrarijev SF-26 bolid izvrsno odgovara zavojitoj i tehnički zahtjevnoj mađarskoj stazi. Charles Leclerc je na prvom treningu postavio najbrže vrijeme, dok je u poslijepodnevnim satima palicu preuzeo njegov momčadski kolega. Sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton odvozio je krug za 1:18.729 na mekim gumama i osigurao Ferrariju uvjerljiva prva dva mjesta, s Leclercom koji je zaostao samo 0.148 sekundi. U Ferrarijevom taboru vladalo je zadovoljstvo, iako su svjesni da je tek petak.

"Bio je to solidan dan. Uvjeti su bili prilično izazovni, s vjetrom koji je otežavao stvari i stazom koja je na nekim mjestima bila prilično neravna", izjavio je Hamilton nakon treninga. "Bolid je bio bolji na drugom treningu i napravili smo dobar napredak između sesija, iako još uvijek postoje područja koja trebamo poboljšati."

Sličnog je mišljenja bio i Leclerc, koji je naglasio da, unatoč dobrom startu, ne očekuje jednaku prednost u subotnjim kvalifikacijama. "Naša ukupna izvedba čini se prilično dobrom, što je pozitivno. Bit će gusto u kvalifikacijama. Ne očekujem da ćemo vidjeti istu razliku u odnosu na konkurente kao danas, tako da ćemo morati obaviti savršen posao", rekao je Monegašanin. Šef momčadi Fred Vasseur ostao je prizemljen: "Ne tražimo najbolji petak, tražimo najbolju nedjelju."

Dok je u crvenoj garaži vladalo slavljeničko raspoloženje, u Mercedesu su se hvatali za glavu. Vodeći vozač prvenstva, Kimi Antonelli, koji je propustio prvu sesiju, završio je drugi trening na razočaravajućem 13. mjestu, s gotovo dvije sekunde zaostatka za Hamiltonom. Mladi Talijan nije uspio pronaći pravi ritam, a problemi s balansom bolida mučili su i njegovog iskusnijeg kolegu Georgea Russella, koji je bio peti, ali s gotovo sekundom zaostatka.

"Bio je ovo težak prvi dan ovdje u Budimpešti. Mučio sam se s balansom, što je bilo očitije na brzim krugovima", priznao je Antonelli. "Dugi nizovi krugova bili su bolji i mislim da su gume bile u boljem radnom prozoru. Imamo puno podataka koje ćemo analizirati preko noći."

Direktor inženjeringa na stazi, Andrew Shovlin, bio je još izravniji, opisavši dan kao vjerojatno najteži petak u sezoni za Mercedes. "Nismo imali bolid u pravom prozoru na početku. Prianjanje stražnjeg kraja bilo je loše i taj se problem pogoršavao tijekom kruga", objasnio je Shovlin, dodavši kako su dugi nizovi krugova izgledali ohrabrujuće, ali da momčad očito mora pronaći brzinu u jednom krugu. Cjeloviti rezultati drugog slobodnog treninga pokazuju dubinu problema s kojima se suočavaju.

Iza dominantnog Ferrarija, borba je bila neizvjesna. Lando Norris u McLarenu potvrdio je status "najboljeg od ostatka" s trećim mjestom, iako je njegov zaostatak za Hamiltonom iznosio gotovo pola sekunde. Max Verstappen u Red Bullu bio je četvrti, no žalio se na loš balans bolida. "Bilo je teško pronaći dobar balans. Moramo to malo srediti i pobrinuti se da izvučemo dobar krug za kvalifikacije", izjavio je Nizozemac.

Posebno su se istaknuli vozači Racing Bullsa, Liam Lawson i Arvid Lindblad, koji su zauzeli sedmo i deseto mjesto, potvrdivši dobru formu momčadi. Sesiju je prekinula crvena zastava nakon što je Franco Colapinto izletio u posljednjem zavoju, dok Lance Stroll u Aston Martinu nije ni postavio vrijeme zbog tehničkih problema.

Iako vremena s treninga često ne otkrivaju cijelu sliku, Ferrari izgleda kao rani favorit na Hungaroringu. Kvalifikacije u subotu bit će ključne, jer je pretjecanje na ovoj stazi iznimno teško. Mercedes i Antonelli imaju težak posao pred sobom ako žele preokrenuti situaciju i izvršiti pritisak na raspoložene vozače Ferrarija prije odlaska na zasluženi odmor