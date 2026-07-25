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Formula 1 traži posljednjeg pobjednika prije odmora, a sportski vikend donosi još hrpu stvari

Formula 1 traži posljednjeg pobjednika prije odmora, a sportski vikend donosi još hrpu stvari
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Foto: Profimedia

Dok se Formula 1 priprema za odmor, nogometna sezona se zahuktava.

25.7.2026.
8:41
S. .
Profimedia
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Pred nama je posljednji srpanjski vikend, koji tradicionalno donosi sportska uzbuđenja kao savršenu uvertiru u ljetni odmor. Od Formule 1, koja vozi svoju posljednju utrku prije stanke, do početka novih nogometnih sezona, ponuda je zaista bogata i raznolika.

Karavana Formule 1 stigla je u Budimpeštu na Veliku nagradu Mađarske, jedanaestu postaju sezone i posljednju prije četverotjedne ljetne pauze. Staza Hungaroring, izgrađena davne 1986. godine i poznata po svojoj zavojitoj i tehnički zahtjevnoj konfiguraciji, često se opisuje kao "Monako bez ograda". Nedostatak dugih pravaca i mnoštvo povezanih zavoja stavljaju naglasak na mehaničko prianjanje i vještinu vozača, a manje na sirovu snagu motora, stoga se timovi odlučuju za postavke s maksimalnim aerodinamičkim potiskom. Ovdje je ritam ključan, a pretjecanje iznimno teško, s prvim zavojem kao glavnom prilikom za napad.

U Mađarsku kao uvjerljivi lider prvenstva stiže Kimi Antonelli. Mladi vozač Mercedesa slavio je na prethodnoj utrci u Belgiji i time povećao svoju prednost na 45 bodova ispred momčadskog kolege Lewisa Hamiltona. Dok Antonelli dominira, George Russell proživljava teške trenutke nakon sudara s Hamiltonom na samom startu utrke u Belgiji, što je dodatno ugrozilo njegove šampionske ambicije. Ipak, karakteristike staze mogle bi odgovarati Ferrariju, pa ne treba otpisati Charlesa Leclerca i rekordera staze Hamiltona s osam pobjeda. Prošle dvije godine ovdje je slavio McLaren, pa će biti zanimljivo vidjeti mogu li Lando Norris, pobjednik iz 2025., i Oscar Piastri ponovno zaprijetiti s vrha poretka.

Trkaći vikend u Hrvatskoj prenose kanali RTL-a i platforma Voyo. Subota, 25. srpnja, rezervirana je za akciju od samog jutra. Treći slobodni trening na rasporedu je u 12:30, dok će borba za startne pozicije u kvalifikacijama započeti u 16:00 sati. Vrhunac vikenda, utrka za Veliku nagradu Mađarske, starta u nedjelju, 26. srpnja, točno u 15:00 sati. Vremenska prognoza najavljuje sunčano i vrlo vruće vrijeme, s temperaturama koje će dosezati i do čak 31°C, što će predstavljati dodatni izazov za vozače i bolide.

Dok se Formula 1 priprema za odmor, nogometna sezona se zahuktava. Posebno je zanimljivo u Poljskoj, gdje ovog vikenda počinje jubilarna, stota sezona Ekstraklase. Naslov prvaka brani Lech iz Poznańa, a u elitni rang vraćaju se velikani poput Wisłe iz Krakova i Śląska iz Wrocława. U subotu od 20:15 na Arena Sport 1 na rasporedu je dvoboj prvaka Lecha i Cracovije. Rumunjski nogomet također nudi poslasticu, dvoboj Dinama iz Bukurešta na rasporedu je u subotu u 20:30 na kanalu Arena Sport 2.

Ponuda sportskih događanja zaokružena je brojnim drugim natjecanjima koja garantiraju uzbuđenja. Ljubitelji tenisa u nedjelju će doći na svoje uz dva vrlo zanimljiva finalna meča. Na Sportklubu 2 od 14:00 sati na rasporedu je finale WTA 250 turnira u Hamburgu, dok od 18:30 kreće borba za naslov na ATP turniru u Estorilu. U subotu navečer, od 18:30, Šibenik je domaćin atraktivnog 3x3 Pro Tour turnira u uličnoj košarci, uz prijenos na Sportklubu 1. Za ljubitelje oktanskih uzbuđenja izvan Europe, tu je i nezaobilazni NASCAR, s utrkom u Indianapolisu koja starta u nedjelju u 20:00 sati na kanalu Sportklub 3.

Bilo da volite brzinu, nogometnu taktiku ili tenis, predstojeći vikend nudi za svakoga ponešto. Pripremite se za dva dana ispunjena sportom.

Formula 1F1 VijestiPoljska LigaTenis
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