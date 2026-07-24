Senzacija u Puli: Istra dovodi napadača koji je u Realu odlučivao El Clasico?

Nakon što je Smail Prevljak u dogovoru sklopljenom u četvrtak prešao u Dinamo za 800.000 eura, Istra se brzo okrenula novom napadaču, a transfer bi mogao biti uistinu senzacionalan.

Kako piše tportal, vrlo blizu dolaska u Pulu je Mariano Diaz, 32-godišnji napadač španjolskog prvoligaša Alavesa. Istra i Alaves već godinama blisko surađuju, a nekadašnji igrač Real Madrida nije u ozbiljnim planovima španjolskog kluba te bi sezonu mogao provesti na posudbi na Aldo Drosini.

Diaz je igrao za Real Madrid, Lyon i Sevillu, a najviše nastupa upisao je u dresu Los Blancosa. Za Real je odigrao 84 utakmice te postigao 12 pogodaka uz tri asistencije. Najbolje razdoblje karijere proveo je u Lyonu. Za francuski klub nastupio je 48 puta, a pritom je zabio 21 pogodak i upisao šest asistencija prije nego što ga je Real platio 21,5 milijuna eura.

Velika rola

Što se samog staža u Kraljevskom klubu tiče, centralni napadač je u klub stigao (odnosno vratio se) u ljeto 2018. godine za 21,5 milijuna eura koliko je za njegove usluge dobio francuski Lyon. Dobio je na leđa broj sedam Cristiana, koji je klub napustio tog istog prijelaznog roka, a ukupno je postigao svega jedan jedini pogodak.

Jedan ali vrijedan, pomislit će navijači kraljevskog kluba budući da je taj pogodak završio u mreži Barcelone, a to se dogodilo 1. ožujka 2020. godine kada je u El Clasicu Real Madrid slavio protiv svojeg najvećeg rivala rezultatom 2-0.

Da bi stvar bila bolja, Diaz je u igru ušao svega nekoliko trenutaka ranije, a taj pogodak ispostavio se i njegovim jedinim te sezone. Iako je njegova karijera u posljednje vrijeme u padu, njegov dolazak na hrvatske travnjake nesumnjivo bi bio jedan od najzvučnijih transfera u novijoj povijesti domaćeg prvenstva.