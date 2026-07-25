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Hamilton neće startati iz prvoga reda! Dobio je kaznu zbog ometanja Piastrija

Hamilton neće startati iz prvoga reda! Dobio je kaznu zbog ometanja Piastrija
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Foto: ANP/Sipa USA/Profimedia

Ne znajući da mu se Australac približava, Hamilton je zadržao idealnu putanju

25.7.2026.
19:42
Dominik Franculić
ANP/Sipa USA/Profimedia
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Lewis Hamilton završio je drugi u kvalifikacijama za Veliku nagradu Mađarske iza pobjednika Landa Norrisa. Međutim, Hamilton neće startati drugi zbog kazne.

Hamilton je kažnjen s tri mjesta na startnom poretku zbog ometanja McLarenova vozača Oscara Piastrija tijekom kvalifikacija. Pred kraj završne faze kvalifikacija (Q3), Hamilton je sporo vozio glavnim pravcem dok mu se iza leđa na brzom krugu približavao Piastri.

Ne znajući da mu se Australac približava, Hamilton je zadržao idealnu putanju, prisilivši Piastrija na manevar izbjegavanja i odustajanje od posljednjeg brzog kruga. Piastri je sarkastično pokazao palac gore iz kokpita, dok je zbunjeni Hamilton upitao svog inženjera utrke zašto nije obaviješten da mu se približava McLaren, piše motorsport.

Kazna znači da će Hamilton startati peti na nedjeljnoj utrci, a ne iz prvoga reda. Napredovali su Leclerc, koji je sada drugi, Kimi Antonelli na treće mjesto te Oscar Piastri na četvrto. Ipak, Antonelli još uvijek čeka odluku o navodnom kršenju pravila vezanih uz žutu zastavu na kraju svog posljednjeg kvalifikacijskog kruga, kada je prošao pokraj zaustavljenog Red Bullovog bolida Maxa Verstappena.

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