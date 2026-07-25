Kaotična sprint utrka: Bosanskohercegovački vozač opet na postolju

Gabriele Minì odnio je pobjedu u kaotičnoj sprint utrci Formule 2 na Hungaroringu, no priča dana bio je dramatičan sudar koji je s vodećih pozicija izbacio Sebastiána Montoyu i lidera prvenstva Nikolu Tsolova. Njihov incident širom je otvorio vrata Dini Beganoviću, koji je stigao do drugog mjesta i svog drugog uzastopnog postolja.

Montoya kontrolirao utrku, Minì vrebao priliku

Subotnja utrka započela je s Kolumbijcem Sebastiánom Montoyom na pole poziciji, koju je sigurnim startom i zadržao. Iza njega, Gabriele Minì u svom bolidu Alpineovih boja smjestio se na drugo mjesto i odmah počeo postavljati najbrže krugove, dok se lider prvenstva Nikola Tsolov brzo probio na treće. Utrka je rano ušla u fazu takozvanih "DRS vlakova", gdje je većina vozača bila unutar sekunde zaostatka, što je pretjecanje činilo izuzetno teškim. Na polovici utrke pozicije su ostale uglavnom nepromijenjene, no pritisak na vodećeg Montoyu nije jenjavao. Talijan Minì strpljivo je čekao svoju priliku, držeći se na manje od pola sekunde zaostatka. Montoya je u jedanaestom krugu napravio manju pogrešku, no uspio se oporaviti i zadržati vodstvo.

Ključni trenutak i sudar koji je promijenio sve

Ključni trenutak dogodio se u 17. krugu. Pod neprestanim pritiskom, Montoya je pri kočenju za prvi zavoj blokirao kotače, što je Minìju otvorilo prostor da izvede čisto pretjecanje i preuzme vodstvo. Jednom na čelu, Minì je počeo graditi prednost, dok se Montoya našao pod novim napadom Nikole Tsolova. Drama je dosegla vrhunac u 21. krugu. Tsolov, vidjevši priliku da osvoji važne bodove u borbi za naslov, odlučio se na kasni i hrabar potez s unutarnje strane u prvom zavoju. Manevar je bio previše optimističan; došlo je do kontakta između dvojice vozača. Tsolovljev bolid pretrpio je oštećenja, dok je za Montoyu utrka bila gotova na licu mjesta. Na stazu je izašao virtualni sigurnosni automobil, a nakon što je momčad procijenila štetu, i lider prvenstva morao je odustati.

Beganović iskoristio priliku za novo postolje

Najveći dobitnik kaosa na vrhu bio je Dino Beganović. Dvostruko odustajanje Montoye i Tsolova katapultiralo je vozača DAMS-a na drugo mjesto, a Laurensa van Hoepena iz Tridenta na treće. Beganović je time osigurao svoje drugo uzastopno postolje u sprint utrkama, potvrdivši sjajnu formu na stazi koju iznimno cijeni i na kojoj je imao uspjeha i prošle godine u Formuli 3. Uoči vikenda, Beganović je za svoju službenu stranicu izjavio kako "zaista uživa na Hungaroringu" i da je svjestan koliko je teško pretjecati. Njegova smirena i pametna vožnja, bez nepotrebnog rizika, na kraju je nagrađena izvrsnim rezultatom.

Gabriele Minì na kraju je mirno priveo utrku kraju i prošao ciljem kao pobjednik, ispred Beganovića na drugom i Van Hoepena na trećem mjestu, koji su zaokružili pobjedničko postolje. Bodove su još osvojili Rafael Camara, Kush Maini, Tasanapol Inthraphuvasak, Joshua Dürksen i Martinius Stenshorne. Ovom pobjedom, drugom u sezoni, Minì je značajno smanjio zaostatak za vodećim Tsolovom u ukupnom poretku na samo šesnaest bodova, unoseći novu neizvjesnost u borbu za naslov prvaka. Akcija se na Hungaroringu nastavlja već u nedjelju glavnom utrkom, a s pole pozicije startat će Kush Maini iz ART-a.