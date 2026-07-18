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Mladi bosanskohercegovački vozač briljirao na kultnoj stazi: 'Dobar je osjećaj'

Mladi bosanskohercegovački vozač briljirao na kultnoj stazi: 'Dobar je osjećaj'
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Foto: FLORENT GOODEN/AFP/Profimedia

Nakon utrke, Beganović nije krio zadovoljstvo

18.7.2026.
22:53
Antonela IštvanSportski.net
FLORENT GOODEN/AFP/Profimedia
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Mladi švedski vozač bosanskohercegovačkih korijena, Dino Beganović, ostvario je izvanredan uspjeh na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps, jednoj od najzahtjevnijih u kalendaru. U uzbudljivoj sprint utrci Formule 2, član akademije Ferrarija i vozač tima DAMS Lucas Oil osigurao je treće mjesto.

Beganović je već u kvalifikacijama pokazao da je spreman za veliki rezultat, osvojivši odlično šesto startno mjesto koje je nagovijestilo konkurentan tempo. U samoj sprint utrci, voženoj na 18 krugova, pokazao je zrelost i brzinu. Ključni trenutak dogodio se u desetom krugu kada je preciznim i odlučnim manevrom prestigao Sebastiana Montoyu te preuzeo treću poziciju. Tu je poziciju suvereno zadržao sve do kraja utrke, iza pobjednika Joshue Dürksena i drugoplasiranog Martiniusa Stenshornea. Ovaj rezultat, koji mu je donio važnih šest bodova u ukupnom poretku, nije njegov jedini bljesak ove sezone, s obzirom na to da je ranije slavio i pobjedu u sprint utrci u Bakuu.

Nakon utrke, Beganović nije krio zadovoljstvo. "Dobar je osjećaj vratiti se u prvih deset. Jučer sam bio šesti u kvalifikacijama. Dobar je osjećaj biti dobar i boriti se za mjesta na postolju," izjavio je za medije. Uspjeh na stazi u Ardenima, gdje je ranije ostvarivao pobjede u nižim kategorijama poput Formule Regional i Formule 3, predstavlja značajan poticaj za mladog vozača.

Paragvajski vozač Joshua Dürksen ostvario je svoju drugu pobjedu u sezoni Formule 2, drugi je završio Martinius Stenshorne koji je pokušavao uloviti Dürksena cijelu utrku, ali nije uspio.

Formula 2Spa FrancorchampVelika Nagrada Belgije
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