Sjajni Paragvajac majstorski slavio na Spa-Francorchampsu nakon kaotične završnice

Paragvajski vozač Joshua Dürksen ostvario je svoju drugu pobjedu u sezoni Formule 2, trijumfiravši u uzbudljivoj sprint utrci na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps.

Uspon kroz poredak od samog starta

Iako je s prve startne pozicije, zahvaljujući obrnutom poretku kvalifikacija, krenuo Sebastian Montoya, vodstvo nije dugo zadržao. Već u prvom krugu prestigao ga je Martinius Stenshorne, koji je izgledao kao glavni favorit za pobjedu. Istovremeno, Dürksen, koji je utrku započeo s četvrtog mjesta, pokazao je pobjedničke ambicije od samog početka. Agresivnim, ali čistim manevrima, već se tijekom uvodnog kruga probio na treće mjesto, jasno dajući do znanja da se neće zadovoljiti samo postoljem.

Njegov napad na vrh nastavio se s neumoljivim ritmom. Paragvajac je strpljivo pratio vodeći dvojac, čekajući pravu priliku za napad na jednoj od najzahtjevnijih staza u kalendaru, gdje svaka pogreška može skupo koštati. Utrka je ubrzo postala taktička bitka između Stenshornea i Dürksena.

Ključni trenutak i hladnokrvnost u kaosu

Prijelomni trenutak utrke dogodio se u jedanaestom krugu. Koristeći prednost DRS sustava na dugom pravcu Kemmel, Dürksen je izveo besprijekoran manevar i prestigao Stenshornea, preuzevši vodstvo. No, drama je tek slijedila. Dva prekida uzrokovana izlascima sigurnosnog automobila u potpunosti su neutralizirala prednost koju je Dürksen počeo graditi. Drugi prekid, izazvan izlijetanjem Johna Bennetta, postavio je scenu za sprint do cilja u samo jednom, posljednjem krugu.

Nakon povlačenja sigurnosnog automobila, Dürksen se našao pod ogromnim pritiskom Martinius Stenshornea. Norvežanin ga je napadao do posljednjeg zavoja, no Dürksen je vozio bez greške. Hladnokrvno je zatvorio sve prilaze i prvi prošao ciljnom ravninom, osiguravši pobjedu koja ima puno veći značaj od samih bodova. Treće mjesto na postolju zauzeo je Dino Beganovic.

Potvrda talenta i povratak u formu

Ova pobjeda za Dürksena predstavlja važan povratak u vrh nakon turbulentnog središnjeg dijela sezone. Iako je sezonu otvorio pobjedom u Melbourneu, uslijedio je period bez postolja. Uoči vikenda u Belgiji, sam je izjavio kako osjeća da momčad ima brzinu, ali da "sve kockice trebaju sjesti na svoje mjesto". Pobjedom na Spa-Francorchampsu dokazao je da je sposoban isporučiti rezultat kada je najvažnije. Trijumf dodatno dobiva na težini s obzirom na to da je već potvrđen njegov prelazak u redove aktualnih momčadskih prvaka za iduću sezonu, čime je opravdao ukazano povjerenje.

Iza vodeće trojke, Nikola Tsolov je završio kao četvrti, dok je jedan od vodećih u poretku prvenstva, Gabriele Minì, morao odustati, što dodatno otvara borbu za naslov. Dürksenova pobjeda u Ardenima nije samo trijumf vještine, već i mentalne snage, te snažna poruka konkurentima u nastavku prvenstva.