Spa u punom jeku: Prvo trening pa bitka za pole, kiša prijeti, a Antonelli želi novu senzaciju

Petak na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps donio je pregršt uzbuđenja i neočekivani rasplet na drugom slobodnom treningu za Veliku nagradu Belgije. Nakon što je Max Verstappen dominirao prvom sesijom, poslijepodne je u potpunosti pripalo Mercedesovom mladom vozaču Kimiju Antonelliju, koji je postavio najbrže vrijeme i najavio potencijalno vrlo neizvjesne kvalifikacije.

Tekstualni prijenos trećeg treninga

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Andrea Kimi Antonelli, vodeći u poretku vozača, odvozio je krug za 1:45.944 i završio dan na vrhu poretka, gotovo dvije desetinke ispred Landa Norrisa. Talijan je potvrdio da su promjene na bolidu između dva treninga urodile plodom. "Napravili smo nekoliko promjena na bolidu koje su poboljšale stvari. To nam daje pozitivan smjer", izjavio je Antonelli. Njegov timski kolega, George Russell, nije imao jednako uspješan dan. Mučio se s balansom bolida i na oba treninga završio je na osmom mjestu, s više od sekunde zaostatka za Antonellijem u drugoj sesiji.

Oba treninga obilježili su prekidi. Prva crvena zastava nakratko je zaustavila akciju kako bi se očistio šljunak koji je na stazu nanio Max Verstappen nakon izlijetanja u zavoju 14. Mnogo dramatičniji trenutak dogodio se 15 minuta prije kraja drugog treninga, kada je Pierre Gasly u Alpineu izgubio kontrolu nad stražnjim krajem bolida i snažno udario u zaštitnu ogradu. "Jednostavno sam ga izgubio niotkuda", javio je Francuz preko radija. Srećom, prošao je bez ozljeda, no njegov bolid pretrpio je veliku štetu.

Iako je bio najbrži na prvom treningu, Max Verstappen dan je završio na trećem mjestu, žaleći se na "neprihvatljive" promjene brzina na svom Red Bullu. Nizozemac je ipak pokazao solidan tempo i bit će jedan od glavnih favorita za pole position. Lando Norris u McLarenu postavio je drugo najbrže vrijeme, no njegov vikend već je kompromitiran. Zbog promjene komponenti pogonske jedinice, aktualni svjetski prvak dobit će kaznu od deset mjesta na startu nedjeljne utrke, što će njegov lov na pobjedu učiniti znatno težim.

Nakon dinamičnog petka, jasno je da nekoliko timova ima razloga za optimizam, ali i za brigu. Dok Antonelli i Mercedes uživaju u sjajnom startu, Verstappen i Red Bull traže rješenja za tehničke probleme. Ferrari je s Lewisom Hamiltonom bio konstantno pri vrhu, a McLaren se nada da Norrisova brzina može nadvladati kaznu. Subotnje