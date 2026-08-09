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HOROR U POREČU /

Muškarac (74) pokušao štakom ubiti ženu (69): Policija otkrila detalje napada

Muškarac (74) pokušao štakom ubiti ženu (69): Policija otkrila detalje napada
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Foto: Viacheslav Madiievskyi/UkrInform/Profimedia/Ilustracija

Policija je osumnjičenog uhitila uz kaznenu prijavu zbog sumnje na teško ubojstvo ženske osobe u pokušaju

9.8.2026.
16:46
Jaga Komazec
Viacheslav Madiievskyi/UkrInform/Profimedia/Ilustracija
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Porečka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad muškarcem (74) kojeg sumnjiči da je pokušao ubiti ženu (69) u stanu na području Poreča.

Prema policijskim informacijama, incident se dogodio 6. kolovoza oko 21.30 sati. Muškarac se, kako se sumnja, nasilnički ponašao prema državljanki Bosne i Hercegovine te ju je štakom pokušao usmrtiti. Žena je pritom lakše ozlijeđena.

Policija je osumnjičenog uhitila, a 7. kolovoza navečer, uz kaznenu prijavu zbog sumnje na teško ubojstvo ženske osobe u pokušaju, priveden je u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

PorečPokušaj UbojstvaNasilnicko PonasanjePu Istarska
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