FIA ima plan koji će promijeniti sve u Formuli 1: Evo što smjeraju

Nakon što su u Formuli 1 ove godine na snagu stupila nova pravila, Međunarodna automobilistička federacija (FIA) planira smanjiti i težinu bolida za otprilike 80 kilograma.

Novim pravilima već su bolidi postali lakši i manji, ali se u organizaciji ne namjeravaju zaustaviti na tome. Motorsport.com piše da FIA teži još drastičnijim promjenama koje bi trebale stići sa sljedećim velikim tehničkim resetom.

Prvi korak u pravom smjeru

Nova tehnička pravila za 2026. godinu donijela su takozvani "koncept okretnog bolida". Minimalna težina smanjena je za 32 kilograma, na 768 kg, međuosovinski razmak skraćen je za 20 centimetara, a bolidi su 10 centimetara uži. Time je napokon preokrenut dugogodišnji trend rasta mase i dimenzija koji je vozače i fanove frustrirao godinama.

Nikolas Tombazis, FIA-in direktor za jednosjede, objasnio je da je organizacija odlučna u namjeri da Formulu 1 stavi "na dijetu".

"Prelazimo s pretilosti na prekomjernu težinu i moramo u budućnosti gurati još jače", slikovito je opisao Tombazis i naglasio da FIA neće popuštati zahtjevima timova za povećanjem minimalne težine, što se u prošlosti znalo događati.

Ambiciozni cilj za 2031.

Iako su promjene za 2026. pozdravljene, Tombazis je jasno poručio da posao nije ni blizu gotov. Pravi cilj leži u budućnosti, s novim ciklusom pravila koji se očekuje 2030. ili 2031. godine. "Jesu li bolidi ondje gdje bih ja želio da budu? Ne. Želio bih da budu još 80 kilograma lakši, a možda i dodatno kraći i manji", izjavio je Tombazis u razgovoru za odabrane medije, uključujući Motorsport.com.

Takav značajan korak bio bi najveće smanjenje težine još od početka 21. stoljeća. Ovaj ambiciozan plan zahtijevat će temeljite promjene, a ključ bi mogao ležati u jednostavnijim pogonskim jedinicama. Manje i lakše hibridne komponente otvorile bi put za kaskadno smanjenje mase na cijeloj šasiji. Cilj je stvoriti bolide koji su veći izazov za vozače, ali istovremeno omogućuju bliže utrkivanje smanjenjem utjecaja "prljavog zraka".

Tombazis je uvjeren da su nova aerodinamička rješenja "robusnija" te da timovi neće tako lako pronaći rupe u pravilima koje bi narušile osnovnu ideju:

"Vjerujem da smo na razini s početka 2022. godine, ali mislim da je koncept ovaj put otporniji", dodao je.

Ova dugoročna strategija FIA-e signalizira jasnu promjenu filozofije. Nakon dva desetljeća u kojima su bolidi postajali teži i složeniji zbog sigurnosnih poboljšanja i hibridne tehnologije, fokus se vraća na agilnost i vozačku vještinu.