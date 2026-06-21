Nijemci šokirani: Ferrari iskoristio 'rupu u zakonu' i donio skriveno rješenje u Barcelonu

Ferrari je na Velikoj nagradi Barcelone FIA-i prijavio čak osam novih komponenti na bolidu, u sklopu jednog od najopsežnijih razvojnih paketa ove sezone. Promjene su zahvatile gotovo sve ključne dijelove aerodinamičkog i mehaničkog sklopa, uključujući prednje krilo, nos bolida, bočne usisnike, podnicu i difuzor, što je odmah privuklo pozornost konkurencije u paddocku.

Talijanska momčad tijekom cijelog vikenda djelovala je izuzetno konkurentno te se nametnula kao jedan od glavnih kandidata za vrh, unatoč tome što su mnogi predviđali da bi Mercedes mogao potvrditi svoju formu i još jednom kontrolirati vrh poretka. Međutim, izvedba Ferrarija na stazi, ali i ono što se događalo iza kulisa, promijenilo je očekivanja i iznenadilo dio analitičara.

Prema pisanju njemačkog Auto Motor und Sporta, Ferrari je u Barcelonu donio još jedno tehničko rješenje koje nije bilo navedeno u službenoj FIA-inoj listi aerodinamičkih nadogradnji. Riječ je o potpuno redizajniranim stražnjim naplatcima, konstruiranim s ciljem učinkovitijeg odvođenja topline iz stražnjih pneumatika.

Budući da naplatci ne spadaju u kategoriju aerodinamičkih dijelova, njihova izmjena nije podlijegala obvezi prijave FIA-i u dijelu koji se odnosi na aerodinamička poboljšanja, što je omogućilo Ferrariju da ovu inovaciju uvede bez posebne najave.

Na izrazito zahtjevnoj stazi u Barceloni, gdje su temperature asfalta dosezale i više od 50 stupnjeva Celzija, upravljanje temperaturom guma postalo je jedan od ključnih faktora performansi, a upravo tu su nova rješenja mogla donijeti značajnu prednost.

Ovakav razvojni pristup moguć je nakon promjena tehničkog pravilnika uvedenih tijekom zimske stanke. Dok su prošle sezone svi timovi koristili standardizirane naplatke, od ove je godine otvoren prostor za njihovu daljnju tehničku evoluciju.

Iz Pirellija su potvrdili da su pojedine momčadi već na početku sezone počele eksperimentirati s različitim dizajnima naplataka kako bi poboljšale kontrolu temperature i stabilnost tlaka u gumama tijekom utrke.

Naprednija rješenja omogućuju niže zagrijavanje pneumatika te stabilniji tlak, koji je ranijih sezona znao varirati između dva i tri PSI-ja, dok su neki timovi sada uspjeli te oscilacije smanjiti na oko jedan PSI.

Takva stabilnost donosi veću kontaktnu površinu između gume i staze, bolje prianjanje te sporije trošenje, što može imati presudnu ulogu u utrci.

Ferrari i FIA zasad nisu službeno komentirali ove informacije.