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'NITKO NIJE KRIV' /

Antonelli slomljen nakon utrke koja mu je izmakla iz ruku: 'Bio sam nadomak svega…'

Antonelli slomljen nakon utrke koja mu je izmakla iz ruku: 'Bio sam nadomak svega…'
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Foto: David Davies, PA Images/Alamy/Profimedia

Pobjedu je iskoristio Lewis Hamilton u Ferrariju

18.6.2026.
18:45
Sportski.net
David Davies, PA Images/Alamy/Profimedia
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Niz mladog talijanskog vozača Kimija Antonellija od pet uzastopnih pobjeda prekinut je na dramatičan način u Barceloni, gdje je u završnici utrke ostao bez plasmana zbog kvara.

Mercedes je nakon VN Katalonije potvrdio da je do odustajanja došlo zbog elektroničkog kvara, opisanog kao “electrical shutdown”, koji je potpuno ugasio bolid u završnim krugovima.

Antonelli je u tom trenutku bio u sjajnoj poziciji, nedugo prije problema probio se na drugo mjesto iza momčadskog kolege Georgea Russella i izgledalo je da ide prema još jednom vrhunskom rezultatu.

“Brzina je bila dobra, ali takve stvari se dogode u utrkivanju. Šteta, bili smo samo nekoliko krugova do kraja. Nitko nije kriv, idemo dalje”, rekao je razočarani Antonelli.

Pobjedu je iskoristio Lewis Hamilton u Ferrariju, koji je odlično reagirao tijekom virtualnog sigurnosnog automobila i preuzeo vodstvo ispred Russella i Antonellija.

Iako je ostao bez bodova, mladi Talijan privukao je pažnju sportskim potezom, odmah nakon utrke čestitao je Hamiltonu na pobjedi.

“Drago mi je zbog Lewisa, dugo je čekao tu pobjedu s Ferrarijem”, poručio je Antonelli.

S ukupno slabijim vikendom i odustajanjem u samoj završnici, Barcelona je za njega ostala prva ozbiljna mrlja ove sezone. Ipak, uoči Austrije i dalje vodi u poretku s 41 bodom prednosti ispred Hamiltona i 50 ispred Russella.

Kimi AntonelliF1 Vijesti
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