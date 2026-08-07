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KVIZ A1 HRVATSKA /

Dokaži nam da znaš sve ono što drugi ne znaju o Formuli 1 i imaj 8/8 na ovom kvizu

Dokaži nam da znaš sve ono što drugi ne znaju o Formuli 1 i imaj 8/8 na ovom kvizu
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Foto: HZ/imago sportfotodienst/Profimedia

A1 Hrvatska ponosni sponzor F1 na RTL-u

7.8.2026.
8:54
Sportski.net
HZ/imago sportfotodienst/Profimedia

Nakon perioda u kojem smo u kratkom roku imali čak nekoliko utrka, stigla je "ljetna pauza": Nakon VN Mađarske, slijedi Velika Nagrada Nizozemske.

Brzina kao u Formuli 1 i na internetu. A1 Hrvatska donosi optički internet koji omogućuje gigabitne brzine i stabilnu vezu u svakom kutku doma. Dok se bolidi Formule 1 bore za sekunde na stazi, A1 mreža brine da ti ne izgubiš niti milisekundu pri streamanju, igranju ili surfanju.

Zato nam otkrij na kraju koliko si točnih odgovora imao u sljedećem kvizu:

A1 Hrvatska ponosni sponzor F1 na RTL-u.
 

Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom i A1 Hrvatska!

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