Dokaži nam da znaš sve ono što drugi ne znaju o Formuli 1 i imaj 8/8 na ovom kvizu

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A1 Hrvatska ponosni sponzor F1 na RTL-u
Nakon perioda u kojem smo u kratkom roku imali čak nekoliko utrka, stigla je "ljetna pauza": Nakon VN Mađarske, slijedi Velika Nagrada Nizozemske.
Brzina kao u Formuli 1 i na internetu. A1 Hrvatska donosi optički internet koji omogućuje gigabitne brzine i stabilnu vezu u svakom kutku doma. Dok se bolidi Formule 1 bore za sekunde na stazi, A1 mreža brine da ti ne izgubiš niti milisekundu pri streamanju, igranju ili surfanju.
Zato nam otkrij na kraju koliko si točnih odgovora imao u sljedećem kvizu:
A1 Hrvatska ponosni sponzor F1 na RTL-u.
Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom i A1 Hrvatska!