Dokaži nam da znaš sve ono što drugi ne znaju o Formuli 1 i imaj 8/8 na ovom kvizu

Nakon perioda u kojem smo u kratkom roku imali čak nekoliko utrka, stigla je "ljetna pauza": Nakon VN Mađarske, slijedi Velika Nagrada Nizozemske.

Brzina kao u Formuli 1 i na internetu. A1 Hrvatska donosi optički internet koji omogućuje gigabitne brzine i stabilnu vezu u svakom kutku doma. Dok se bolidi Formule 1 bore za sekunde na stazi, A1 mreža brine da ti ne izgubiš niti milisekundu pri streamanju, igranju ili surfanju.

Zato nam otkrij na kraju koliko si točnih odgovora imao u sljedećem kvizu:

A1 Hrvatska ponosni sponzor F1 na RTL-u.



Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom i A1 Hrvatska!