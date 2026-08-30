Dinamo u zadnji tren vraća bivšu zvijezdu na Maksimir?

Prema više informacija iz Hrvatske i Nizozemske, Dinamo bi za kraj prijelaznog roka trebao dobiti neočekivano pojačanje jer je blizu povratka na Maksimir Luka Ivanušec.

Naime, priča ide ovako. Ivanušec se vratio u Feyenoord nakon posudbe u PAOK-u, ali ga u Nizozemskoj nemaju u ozbiljnim planovima. Budući da igrač želi igrati, zatražio je odlazak te su krenuli razgovori oko raskida ugovora. Ako se on uspije postići u skorijem roku, Ivanušec bi se mogao vratiti na Maksimir.

Podsjetimo, Ivanušec je u Dinamu bio od 2019. do 2023. i u tom je periodu odigrao 175 utakmica za Plave u kojima je upisao 37 pogodaka i 20 asistencija. Uz to, ima i 22 nastupa za hrvatsku reprezentaciju.

Ako bi došao u Dinamo, to bi trebalo biti do 2. rujna u 23:59, kada je rok za prijavu igrača za Europsku ligu. Za kraj dodajemo kako se Dinamom osim s Ivanušecom povezuje i s bivšim igračem Hajduka Ikerom Alemenom, a gotovo je siguran i dolazak vratara Dominika Kotarskog. Spominjao se i dolazak Esmira Bajraktarevića, no u ovom trenutku izgleda kako će veliki bosanskohercegovački talent otići put Njemačke.