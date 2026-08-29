Poznat je Dinamov put u Europi: Evo kompletnog rasporeda i satnica utakmica

Dinamo će nakon završetka kvalifikacija za Ligu prvaka europsku sezonu nastaviti u Europskoj ligi. Ždrijeb u Monacu odredio je osam protivnika koje će zagrebačka momčad susresti u ligaškoj fazi natjecanja, a sada je poznat i kompletan raspored utakmica.

Na Maksimir će ove sezone stići Anderlecht, NEC Nijmegen, Bayer Leverkusen i Sturm Graz, dok Dinamo čekaju gostovanja kod Hapoel Beer-Sheve, Sunderlanda, Rennesa i AZ Alkmaara.

Europska liga igra se po ligaškom, odnosno takozvanom švicarskom modelu. Svih 36 klubova nalazi se na jedinstvenoj ljestvici, a svaka momčad odigrat će osam utakmica protiv različitih protivnika – četiri kod kuće i četiri u gostima.

Prvih osam momčadi izborit će izravan plasman u osminu finala, dok će klubovi od devetog do 24. mjesta igrati dodatno doigravanje. Za momčadi koje ligašku fazu završe od 25. mjesta naniže europska sezona završava.

Prvu utakmicu Dinamo će odigrati 16. rujna, kada gostuje kod Hapoel Beer-Sheve. Susret počinje u 21 sat.

Na prvu europsku utakmicu na Maksimiru navijači će čekati do 15. listopada, kada u Zagreb stiže Anderlecht. Samo tjedan dana kasnije Dinamo će ponovno igrati pred svojim navijačima, ovoga puta protiv NEC-a.

Studeni donosi dva vrlo zanimljiva ispita. Najprije slijedi gostovanje kod Sunderlanda 5. studenoga, a zatim 26. studenoga na Maksimir stiže Bayer Leverkusen.

Posljednju europsku utakmicu u 2026. godini Dinamo će odigrati 10. prosinca na gostovanju kod Rennesa.

Ligaška faza završit će u siječnju 2027. godine. Modri 21. siječnja gostuju kod AZ Alkmaara, dok će posljednju utakmicu odigrati 28. siječnja na Maksimiru protiv Sturma iz Graza.

Kompletan Dinamov raspored u Europskoj ligi

16. rujna, 21:00

Hapoel Beer-Sheva – Dinamo

15. listopada, 21:00

Dinamo – Anderlecht

22. listopada, 18:45

Dinamo – NEC Nijmegen

5. studenoga, 21:00

Sunderland – Dinamo

26. studenoga, 18:45

Dinamo – Bayer Leverkusen

10. prosinca, 18:45

Rennes – Dinamo

21. siječnja 2027., 21:00

AZ Alkmaar – Dinamo

28. siječnja 2027., 21:00

Dinamo – Sturm Graz