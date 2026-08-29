Krenulo je drugo poluvrijeme! Dinamo lovi preokret, Istra brani prednost na Drosini

5.kolo SHNL-a 2 Istra 1961 : 1 Dinamo Zagreb

Tekstualni prijenos utakmice

46' Počelo je drugo poluvrijeme! Kovačević je posegnuo za prvom zamjenom, Scott Mckenna ušao je u igru umjesto Sergi Domingueza

45+2' Poluvrijeme u Puli!

45' Igrati će se dvije minute sudačke nadoknade

42' Stojković je lijepo izbacio čuvara i okušao se udarcem s distance, ali lopta je prošla tik pokraj vratnice.

40' Hoxha je izgubio loptu u opasnoj zoni, no Istra iz te situacije nije uspjela izvući više. U nastavku akcije Frederiksen je poslao loptu prema petercu, a Nevistić je bio siguran i bez problema je uhvatio.

36' Mišić je odličnom dubinskom loptom izbacio Belju pred Kolića. Dinamov napadač pokušao je zaobići vratara umjesto odmah pucati, ali Kolić je pročitao njegovu namjeru i pokupio loptu.

32' Sjajnu utakmicu gledamo na Aldo Drosini, sada je Kačavenda je pucao iz okreta nakon brze akcije no otišlo je to pokraj gola.

30' GOOOL! Istra ponovno vodi, 2:1! Puležani su odigrali sjajnu akciju koju je Frederiksen završio odličnim proigravanjem za Ahmetija. On je ostao potpuno miran pred Nevistićem i precizno pogodio za novo vodstvo domaćina.

29' Radeljić je sjajnom loptom pronašao Lisicu na desnoj strani. Ovaj je ubacio prema Stojkoviću, ali Dinamov veznjak nije uspio uputiti udarac.

27' Igra je nastavljena nakon kratke pauze.

25' U tijeku je pauza za osvježenje.

24' GOOOL! Dinamo se vraća, 1:1! Hoxha je s lijeve strane ušao u kazneni prostor, krenuo u dribling i potom ubacio. Doubia je pokušao blokirati, ali se lopta odbila u srce peterca gdje je Beljo sjajno reagirao i glavom zakucao loptu u mrežu.

23' Perez Vinlöf lomio je čuvara uz aut-liniju i pokušao ubaciti, ali obrana Istre dobro je reagirala i očistila opasnost.

20' Dinamo sve više pokušava koristiti Belju kao sponu u napadu, ali domaća obrana igra vrlo agresivno prema njemu pa se zasad teško uspijeva nametnuti.

14' GOOOL! Istra vodi 1:0! Sjajan pogodak Halila Jaganjca! Probio je Vinlöfa na desnoj strani Istrina napada, povukao prema sredini, namjestio se na lijevu nogu i preciznim udarcem svladao Nevistića.

13' Luka Stojković dobio je žuti karton.

12' Prvi korner za Istru. Frederiksen je ubacio, lopta je završila u bloku Dinama, a nakon akcije Stojković je kratko ostao ležati na travnjaku.

9' Beljo je visokim pritiskom presjekao dodavanje Kolića, a lopta se odbila do Kačavende. Dinamov veznjak pucao je prema golu, no potom je dosuđeno zaleđe.

4' Tenzije odmah na početku susreta. Miettinen je bio u duelu s Beljom, nakon čega mu je nešto prigovorio Albarracín. Dinamov napadač burno je reagirao pa su se dvojica igrača kratko našla u verbalnom sukobu.

3' Dinamo je zaprijetio po desnoj strani. Valinčić je ubacio u sredinu, a Hoxha potom pucao preko gola.

0' Počela je utakmica na Aldo Drosini.

Sastavi:

ISTRA: Kolić - Hrvatin, Nasraoui, Miettinen, Šepić - Doumbia, Albarracin - Frederiksen, Ahmeti, Rozić - Jaganjac

DINAMO: Nevistić - Valinčić, Domiguez, Radeljić, Perez Vinlöf - Stojković, Mišić, Kačavenda - Lisica, Beljo, Hoxha.

Najava

Nogometaši Dinama u subotu u 18:30 sati izlaze na travnjak stadiona Aldo Drosina, gdje ih u sklopu petog kola SuperSport HNL-a dočekuje Istra 1961. Za zagrebačke "Modre", ovaj susret dolazi u iznimno delikatnom trenutku. S jedne strane, u domaćem prvenstvu imaju savršen učinak, no s druge, u Pulu stižu izravno iz Norveške, s teškim teretom bolnog ispadanja iz doigravanja za Ligu prvaka. Istra, pak, u dvoboj ulazi kao momčad koja je već pokazala zube favoritima i koja svoju priliku vidi upravo u ranjivosti i umoru hrvatskog prvaka.

Momčad trenera Marija Kovačevića u prva je tri prvenstvena kola demonstrirala silu. S tri pobjede iz isto toliko utakmica i impresivnom gol-razlikom 9:1, Dinamo je potvrdio status glavnog favorita za obranu naslova. Nizali su se sigurni trijumfi protiv Slaven Belupa, Rudeša i Varaždina, a napadačka linija, predvođena Dionom Drenom Beljom koji je u pet nastupa upisao četiri gola i četiri asistencije, djelovala je nezaustavljivo. No, idiličnu sliku u domaćim okvirima narušio je bolan poraz od norveškog Vikinga (1:3) i krah sna o Ligi prvaka.

Taj poraz nije ostavio samo psihološke posljedice. Kovačević je nakon utakmice otvoreno priznao s kakvim se problemima momčad suočava. "Igrači su emocionalno ispražnjeni, mnogima su noge natečene, a leđa bolna", izjavio je, naglašavajući fizičku iscrpljenost nakon teške utakmice na umjetnoj travi u Stavangeru. Dodatni problem predstavlja i ubitačan raspored. Momčad se nije ni vraćala u Zagreb, već je iz Norveške odletjela izravno za Pulu, s jedva dva i pol dana za oporavak. Jasno je da će Kovačević morati posegnuti za rotacijama kako bi sačuvao svježinu, što otvara prostor Istri da iskoristi potencijalni pad u kvaliteti i intenzitetu igre "Modrih".

Dok se Dinamo bavi svojim problemima, Istra 1961 pod vodstvom Xavija Cabella igra hrabar i napadački nogomet. Puljani se ne boje nadigravati s jačima od sebe, što su već dokazali ove sezone. U četiri odigrana kola postigli su čak devet pogodaka, jednako kao i Dinamo, a njihove utakmice redovito su obilovale uzbuđenjima i golovima. Posebno se ističe danski napadač Emil Frederiksen, koji je s četiri postignuta gola u sjajnoj formi, a odlično ga prati i Hamza Jaganjac s tri pogotka.

Iako su upisali dva poraza, Istra je pružila snažan otpor Rijeci (2:3) i otkinula bod Hajduku na Poljudu u spektakularnom remiju 2:2. Njihov pristup, koji se temelji na visokom presingu i brzoj tranziciji, stvara probleme suparničkim obranama, ali istovremeno ostavlja dosta prostora iza leđa vlastite obrane. Upravo ta taktička odvažnost čini ih nepredvidivim suparnikom. U Puli su svjesni da je Dinamo umoran i uzdrman te će sigurno od prve minute krenuti agresivno, tražeći priliku da nanesu novi udarac posrnulom velikanu.

Povijest međusobnih susreta uvjerljivo je na strani Dinama, koji je slavio u 45 od posljednjih 48 ligaških dvoboja. Međutim, stadion Aldo Drosina često se pokazao kao neugodno gostovanje za Zagrepčane. Upravo je u Puli Dinamo doživio svoj posljednji prvenstveni poraz prošlog studenog, kada je Istra slavila s 2:1. U sjećanju navijača još su i uvjerljiva pobjeda od 3:0 te remi 2:2 iz ne tako davne prošlosti. Statistika također otkriva da je Istra na svom terenu izuzetno tvrd orah. U 16 od posljednjih 20 službenih domaćih utakmica nisu izgubili s više od jednog gola razlike, što pokazuje da se na Drosini bodovi nikad ne osvajaju lako.

Dinamo jest favorit, što potvrđuju i koeficijenti kladionica, no svi navedeni faktori - od umora i psihičkog stanja "Modrih" do napadačke forme i domaće čvrstine Istre - sugeriraju da nas čeka sve samo ne lagan posao za hrvatskog prvaka. Kovačević je i sam upozorio na napadačku snagu suparnika i pozvao na maksimalan oprez. Pula je spremna za još jedan nogometni spektakl, a pitanje je može li ranjeni lav smoći snage da izbjegne opasnu istarsku zamku.